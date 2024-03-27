Компанию заставляют снизить высоту дома "на толщину арахиса" — в чем причина

Компанию, построившую жилой дом на месте разрушенной средневековой конюшни в Йоркшире, заставляют реконструировать объект, чтобы уменьшить его высоту "на толщину арахиса". По подсчетам директора компании, такие изменения, которые невозможно заметить невооруженным глазом, будут стоить около 30 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом пишет Daily Mail

Новое здание находится в заповедной зоне средневекового поселения, которое находится под охраной как исторический объект. По выводам местных чиновников, здание оказалось на 13 мм выше, чем указано в утвержденных планах. По их мнению, это нарушение придает зданию "громоздкий и неуклюжий вид в исторической природоохранной зоне".

Застройщик Уэйн Лоу назвал решение местных властей абсурдным и пообещал подать апелляцию в Инспекцию планирования.

"Если бы мы сделали то, что говорят эти чиновники, нам пришлось бы как-то поднять крышу уже завершенного дома, убрать несколько кирпичей и снова опустить крышу. Это обойдется нам примерно в 30 000 фунтов стерлингов. Я гарантирую, что никто из соседей или прохожих не заметит никакой разницы", – заявил Лоу.

В исполнительном сообщении отмечается, что дом должен соответствовать окружающей местности, а увеличение его высоты и прозрачные окна в восточной стене дома, нарушают условия планировки и "наносят вред" гармоничному виду городка Беверли.

Решение чиновников возмутило не только застройщика. Дэвид Нолан, бывший глава комитета по планированию, намерен поднять этот вопрос на следующем заседании местного совета. По его мнению, это решение было безумием и не отвечает общественным интересам.

"Почему совет несет огромные расходы на судебные издержки и рабочее время персонала из-за столь незначительного отклонения от планов на объекте, который уже построен и выглядит абсолютно хорошо? Я хочу знать, почему совет использует огромную кувалду, чтобы расколоть маленький орех", – заявил один из членов городского совета Беверли.

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