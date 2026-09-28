Конь зашел в супермаркет на Закарпатье и удивил всех: курьезное видео

На Закарпатье конь зашел в магазин / © Unsplash

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Необычный инцидент произошел в селе Поляна Мукачевского района, что на Закарпатье: в местный супермаркет прямо среди рабочего дня пришел конь.

Видео с неожиданным посетителем мгновенно облетело местные паблики и вызвало оживленные обсуждения.

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На Закарпатье конь прогуливался по магазину: видео

Животное оказалось внутри из-за невнимательности владельцев и вело себя крайне сдержанно. На зафиксированных кадрах видно, как лошадь спокойно ходит по помещению магазина, и даже не обращает внимания на ошеломленных посетителей и персонал.

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При этом четырехлапый гость действовал удивительно аккуратно и не повредил ни одного товара на полках.

Шокированные люди сразу начали снимать забавную ситуацию на видео.

По предположению издания NTA, лошадь могла просто отбиться от хозяев и самостоятельно направиться в сторону магазина.

К счастью, происшествие завершилось благополучно — животное спокойно вывели из помещения на улицу.

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В Польше парень украл коня и хотел спрятать его в квартире

Напомним, в польском городе Вайхерово 19-летний юноша похитил лошадь и пытался незаметно провести ее по лестнице в свою квартиру на третьем этаже. Обнаружив это, возмущенные соседи остановили злоумышленника прямо в подъезде и вызвали стражей порядка, которые сначала восприняли сообщение о животном в жилом доме за шутку.

Прибыв на место происшествия, полицейские были шокированы, ведь обнаружили лошадь и похитителя на лестнице. Парень не задумывался о том, как будет содержать животное в двухкомнатной квартире. Юноше грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

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