Автор подумал, каким будет человек, если у него отрастут ноги собаки, коня или фламинго.

Люди часто путают положение колен и лодыжек у большинства животных. Осознавая это, иллюстратор Сатоши Кавасаки вообразил человеческие ноги на основе скелета животных.

Научный консультант, называющий себя Rainmaker, обнародовал рисунок у себя на странице в соцсети Х.

Он изобразил ноги человека в структуре некоторых животных. Фото вызвало смущение у многих его подписчиков.

Люди often confuse позиций княжества и ankle в most animals. Counscious of this, illustrator Satoshi Kawasaki imaginated what would happen if human legs were drawn using animals' skeletons as base



[human -> dog -> horse -> flamingo]



[✏️ satoshikawasaki] pic.twitter.com/WITqknTZcL — Massimo (@Rainmaker1973) Август 30, 2024

Автор отметил, что "люди часто путают положение колена и лодыжки у большинства животных".

"Понимая это, иллюстратор Сатоши Кавасаки (Satoshi Kawasaki) представил, что произойдет, если нарисовать человеческие ноги, взяв за основу скелеты животных", — подчеркнул в посте Rainmaker.

На фото можно увидеть, каким будет человек, если у него отрастут ноги собаки, коня или фламинго.

Не все подписчики страницы Massimo оценили такую удивительность. Большинство отметило, что это удивительно и даже ужасно.

Тем временем стало известно о целебных свойствах кошек.

Читайте также: