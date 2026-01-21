Конец конфиденциальности и жизни на Марсе: как искусственный интеллект видит мир через 50 лет

ChatGPT дал жуткий прогноз на 2076 год / © Pixabay

Реклама

Станет ли искусственный интеллект новой «Бабой Вангой»? Издание LADbible решило проверить это, попросив самый популярный чат-бот в мире описать жизнь на Земле в 2076 году (ровно через 50 лет с сегодняшнего дня). Ответ оказался довольно тревожным.

Версия ChatGPT: Неравенство и контроль

По мнению искусственного интеллекта, в 2076 году мир изменится до неузнаваемости. Вот главные тезисы прогноза:

Климатический удар. Мир станет гораздо теплее. Береговы линии изменятся из-за поднятия уровня моря, а города придется полностью перестроить — они станут более плотными, но более «зелеными», чтобы выжить в новых условиях. Человек-машина. Биотехнологии и ИИ станут «невидимыми», но вездесущими. Они будут встроены в повседневную жизнь и даже в человеческие тела, стирая границу между биологией и техникой. Конец правды. Понятие конфиденциальности исчезнет. Власть и правда станут категориями, которые трудно определить.

«Будущее будет определяться не технологиями, а тем, кто их контролирует, создавая мир, где пропасть неравенства и человеческое процветание будут существовать бок о бок», — подытожил искусственный интеллект.

Реклама

Версия экономистов: Смена лидеров

Прогнозы «живых» экспертов совпадают с машинными в масштабности перемен, но фокусируются на деньгах. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к 2076 году:

Экономический центр мира сместится в Азию. Главными игроками станут Китай и Индия , которые потеснят США.

Ископаемое топливо станет историей – мир полностью перейдет на возобновляемую энергетику.

Транспорт станет сверхбыстрым (сверхзвуковые поезда) и автономным (водителей заменит автопилот).

Демографическая яма и Марс

ООН добавляет ложку дегтя: к 2076 году рост населения Земли почти остановится («нулевой прирост»). Однако есть и "план Б". Часть человечества может встретить 2076 уже не на Земле. Футурологи считают, что к этому времени первые колонии на Марсе станут реальностью, и миром мы будем называть уже две планеты.

Напомним, искусственный интеллект спросили, что бы он сделал, если бы на день стал человеком . Ответ ChatGPTшокировал и стал уроком человечности для всего Интернета.