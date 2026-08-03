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«Конец света» 12 августа: в сети обсуждают редкое сочетание трех космических явлений
12 августа в небе одновременно состоятся три ярких астрономических явления, которые уже вызвали в соцсетях шутки и прогнозы о «конце света».
Сразу три заметных астрономических события придутся на 12 августа: полное солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды и так называемый парад шести планет. Необычное совпадение уже вызвало в соцсетях шутки и апокалиптические прогнозы, однако научных оснований связывать эти явления с возможной катастрофой нет.
Об этом рассказывает Daily Mail.
Пользователи сети называют будущее сочетание «тройным зрелищем» Вселенной и шутят о «мягкой перезагрузке» мира, «финале сезона для астрономии» и даже «зомби-апокалипсисе».
"Это буквально конец света", - написал один из пользователей.
Другой пошутил: «Если услышите трубы – не вмешивайтесь».
В то же время, все три события имеют естественное астрономическое объяснение. Их совпадение во времени не свидетельствует о связи между ними или о приближении какой-либо глобальной катастрофы.
Где будет видно полное солнечное затмение
Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем и на время полностью закрывает солнечный диск.
12 августа полоса полного затмения пройдет через части Гренландии, Исландии, Испании и Португалии. В этих районах дневной свет на короткое время сменится тьмой.
Одни из лучших условий ожидаются в западной части Исландии и на севере Испании. В зону полного затмения, в частности, попадут Бильбао, Валенсия, Сарагоса и Пальма.
В Северной Америке затмение будет только частичным. В Нью-Йорке Луна закроет примерно 9% солнечного диска, а в канадском Сент-Джонсе около 53%.
Персеиды могут подарить до 100 метеоров в час
В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик метеорного потока Персеиды. Наибольшую активность прогнозируют в предрассветные часы.
В ясную погоду и вдали от городского освещения наблюдатели потенциально смогут увидеть до 100 метеоров в час. Молодая Луна не будет создавать яркий световой фон, поэтому условия для наблюдения должны быть благоприятными.
Персеиды будут оставаться активными до 24 августа, однако лучшим периодом для наблюдения станет ночь пика — примерно с 23:00 по местному времени и до рассвета.
Шесть планет появятся в небе одновременно
Еще одним событием станет так называемый планетарный парад. Перед рассветом Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун разместятся на небе вдоль широкой дуги.
Марс и Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом. Меркурий и Юпитер будет сложнее рассмотреть из-за их низкого расположения над восточным горизонтом перед восходом Солнца.
Для наблюдения за Ураном вероятнее всего понадобится бинокль, а Нептун можно будет найти только с помощью телескопа.
В большей части Северного полушария лучшее время для наблюдения наступит примерно за 30–60 минут до восхода Солнца. Видимость зависит от погоды, географического положения и открытости горизонта.
Несмотря на научные объяснения, пользователи соцсетей продолжают обыгрывать необычное стечение событий.
"Это звучит как начало фильма-катастрофы", - написал один из них.
Другие упоминают древние представления о затемнении и метеорных потоках как о плохих предвестниках. Однако современная астрономия не рассматривает эти явления как признаки будущих войн, катастроф или «конца света».