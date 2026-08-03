«Конец света» 12 августа: в сети обсуждают редкое сочетание трех космических явлений

Солнечное затмение / © ТСН.ua

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Сразу три заметных астрономических события придутся на 12 августа: полное солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды и так называемый парад шести планет. Необычное совпадение уже вызвало в соцсетях шутки и апокалиптические прогнозы, однако научных оснований связывать эти явления с возможной катастрофой нет.

Об этом рассказывает Daily Mail.

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Пользователи сети называют будущее сочетание «тройным зрелищем» Вселенной и шутят о «мягкой перезагрузке» мира, «финале сезона для астрономии» и даже «зомби-апокалипсисе».

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"Это буквально конец света", - написал один из пользователей.

Другой пошутил: «Если услышите трубы – не вмешивайтесь».

В то же время, все три события имеют естественное астрономическое объяснение. Их совпадение во времени не свидетельствует о связи между ними или о приближении какой-либо глобальной катастрофы.

Где будет видно полное солнечное затмение

Солнечное затмение. / © Unsplash

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем и на время полностью закрывает солнечный диск.

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12 августа полоса полного затмения пройдет через части Гренландии, Исландии, Испании и Португалии. В этих районах дневной свет на короткое время сменится тьмой.

Одни из лучших условий ожидаются в западной части Исландии и на севере Испании. В зону полного затмения, в частности, попадут Бильбао, Валенсия, Сарагоса и Пальма.

В Северной Америке затмение будет только частичным. В Нью-Йорке Луна закроет примерно 9% солнечного диска, а в канадском Сент-Джонсе около 53%.

Персеиды могут подарить до 100 метеоров в час

Звездопад. / © Pexels

В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик метеорного потока Персеиды. Наибольшую активность прогнозируют в предрассветные часы.

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В ясную погоду и вдали от городского освещения наблюдатели потенциально смогут увидеть до 100 метеоров в час. Молодая Луна не будет создавать яркий световой фон, поэтому условия для наблюдения должны быть благоприятными.

Персеиды будут оставаться активными до 24 августа, однако лучшим периодом для наблюдения станет ночь пика — примерно с 23:00 по местному времени и до рассвета.

Шесть планет появятся в небе одновременно

Солнечная система.

Еще одним событием станет так называемый планетарный парад. Перед рассветом Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун разместятся на небе вдоль широкой дуги.

Марс и Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом. Меркурий и Юпитер будет сложнее рассмотреть из-за их низкого расположения над восточным горизонтом перед восходом Солнца.

Для наблюдения за Ураном вероятнее всего понадобится бинокль, а Нептун можно будет найти только с помощью телескопа.

В большей части Северного полушария лучшее время для наблюдения наступит примерно за 30–60 минут до восхода Солнца. Видимость зависит от погоды, географического положения и открытости горизонта.

Несмотря на научные объяснения, пользователи соцсетей продолжают обыгрывать необычное стечение событий.

"Это звучит как начало фильма-катастрофы", - написал один из них.

Другие упоминают древние представления о затемнении и метеорных потоках как о плохих предвестниках. Однако современная астрономия не рассматривает эти явления как признаки будущих войн, катастроф или «конца света».

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