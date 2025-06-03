Конец света отменяется: ученые поразили новым исследованием

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Ученые из Даремского университета провели масштабное компьютерное моделирование и пришли к неожиданному выводу: вероятность того, что Молочный Путь столкнется с галактикой Андромеды в ближайшие 10 миллиардов лет, составляет всего 50%.

Об этом пишет Daily mail.

Предыдущие исследования утверждали, что такое столкновение неизбежно — и произойдет уже примерно через пять миллиардов лет. Однако новые симуляции, которых было исполнено более 100 тысяч, учитывают не только взаимное гравитационное притяжение между Андромедой и Молочным Путем, но и влияние других галактик, в частности — Великой Матери.

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«Наши результаты показывают, что даже в случае столкновения, оно, скорее всего, произойдет тогда, когда Солнце и Земля уже перестанут существовать», — отметил доктор Тилл Савала из Хельсинкского университета.

По словам профессора Элис Дисон, являющейся соавторкой исследования, ранее считалось, что галактики неизбежно сольются в одну гигантскую структуру, которую ученые окрестили «Милкомедом». Но теперь, по ее словам, существует значительный шанс избежать этой участи.

Хотя скорость потенциального столкновения — около 220 000 миль в час — поражает, ученые отмечают: даже при слиянии галактик вероятность того, что звезды или планеты столкнутся друг с другом, — мизерная.

«Даже если Андромеда и приблизится к нам, это будет настолько медленный и растянутый во времени процесс, что Земля его может даже не застанет», — говорит профессор Карлос Фрэнк, соавтор исследования.

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Однако астрономы почти не сомневаются в другом: уже примерно через два миллиарда лет Молочный Путь, скорее всего, сольется с Большим Магеллановым Облаком. Впрочем, это будет не масштабное, а так называемое «малое слияние», существенно не изменившее структуру нашей галактики.

Напомним, ранее речь шла о том, что загадка о происхождении золота во Вселенной раскрыта. Ученые подсказали в архивных снимках телескопов NASA и ESA, сделанных два десятка лет назад.