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Конец света уже завтра?: откуда взялась эта дата и что говорят учёные о пугающем прогнозе
Человечество, возможно, не стоит ожидать глобального «судного дня» 13 ноября, несмотря на прогноз авторитетного научного журнала, сделанный в прошлом веке.
Исследование, опубликованное в одном из самых авторитетных научных журналов мира более 60 лет назад, предсказывало, что 13 ноября 2026 года человечество достигнет критической численности и фактически уничтожит само себя. Однако профессор истории Алан Макечерн объяснил, почему этот мрачный прогноз не сбудется, и призвал не поддаваться панике в преддверии якобы «конца света».
Об этом пишет Daily Mail.
Откуда взялась дата конца света
В 1960 году журнал Science опубликовал статью под названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года нашей эры». Её авторами были австрийско-американский профессор и специалист по кибернетике Хайнц фон Ферстер и двое его студентов — Патриция Мора и Лоуренс Амиот.
Учёные использовали данные о росте населения Земли за предыдущие две тысячи лет и пришли к выводу, что к указанной дате численность человечества приблизится к бесконечности. По их прогнозам, перенаселение приведёт к катастрофическим последствиям.
«Наши праправнуки не умрут от голода. Их раздавят до смерти», — говорилось в статье.
Несмотря на необычное название и радикальный вывод, работа приобрела широкую известность и впоследствии неоднократно упоминалась в учебных материалах по генетике, экологии и демографии.
Почему прогноз не оправдался
Профессор истории Западного университета Алан Маккечерн в статье для издания The Conversation пояснил, что главная проблема прогноза заключается в использовании устаревших демографических данных. В частности, глобальный уровень рождаемости за последние десятилетия существенно снизился.
По словам учёного, примерно до 1993 года численность населения Земли ещё соответствовала прогнозам авторов модели, но впоследствии начала отставать от прогнозируемых показателей. В настоящее время мировая рождаемость составляет чуть менее половины уровня 1960 года.
«Скорее всего, в пятницу, 13 ноября, мы все не проснёмся „раздавленными насмерть“», — успокоил Маккечерн.
Он также обратил внимание на необычную биографическую деталь: ведущий автор исследования Хайнц фон Ферстер в свое время был сценическим фокусником. По мнению профессора, это могло повлиять на манеру подачи научной работы, в которой серьёзные расчёты сочетались с провокационным заголовком и неожиданным выводом.
Макечерн сравнил структуру статьи с классическим фокусом: сначала авторы создали ожидание, затем удивили аудиторию необычным поворотом, а финалом привлекли внимание к реальной проблеме перенаселения. Именно благодаря такому сочетанию научной аргументации и эффектной подачи публикация и запомнилась.
Какое значение имеет прогноз 1960 года
В то же время профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Эдинбургского университета Марк Вулгаус считает, что история с прогнозом 1960 года имеет важное значение и для современной науки.
Он отмечает, что, хотя очередное предсказание конца света, скорее всего, не сбудется, человечество по-прежнему сталкивается с глобальными угрозами. Среди них — риск новых пандемий и другие опасности, по поводу которых ученые выражают серьезную обеспокоенность.
Вулгаус предупреждает, что научные прогнозы прошлого, в частности касающиеся демографической катастрофы, нередко оказывались столь же ненадежными, как и древние пророчества мистиков. Поэтому исследователям важно учитывать предыдущие ошибки и не выдавать предположения за неопровержимые предсказания.
По его словам, дата 13 ноября 2026 года должна стать поводом для научного сообщества задуматься о необходимости проявлять большую сдержанность в прогнозах. Сомнения относительно предсказаний катастроф, подчеркивает профессор, являются проявлением должной осторожности, которую ответственные ученые должны приветствовать.
Напомним, ранее южноафриканский пастор Джошуа Млакела, который ранее вызвал панику своими предсказаниями о скором конце света, выступил с новым заявлением о дате библейского Вознесения.