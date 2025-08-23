- Дата публикации
"Конфеты" и "леденец" - это неправильно, как говорить на чистом украинском
Употребляете пирожное или цукерки? Это неправильно. Узнайте, как называются любимые сладости на украинском.
В Украине все больше людей стремятся говорить на чистом украинском, однако многие ошибки все еще встречаются в повседневной речи. В частности, это касается названий популярных сладостей.
Об этом пишет ДНК нации.
«Пирожное» или «пирожное»?
Лингвисты отмечают: правильно говорить пирожное, а не «пирожное».
Конфеты, а не «конфеты»
Также конфеты — это литературная украинская норма, тогда как слово «конфетти» является суржиком.
Мороженое, а не «мороженое»
Правильное название холодного десерта — мороженое, а не «мороженое».
Леденец вместо «леденца»
Украинский аналог «леденца» — леденец.
Хлопья, а не «мальчика»
В магазинах вы увидите «хлопья», и именно такое слово следует использовать в речи.
«Чистая речь — это не только грамотность, но и самоидентичность», — отмечают специалисты по украинскому языку.
