"Конфеты" и "леденец" - это неправильно, как говорить на чистом украинском

Сладости / © Pixabay

В Украине все больше людей стремятся говорить на чистом украинском, однако многие ошибки все еще встречаются в повседневной речи. В частности, это касается названий популярных сладостей.

Об этом пишет ДНК нации.

«Пирожное» или «пирожное»?

Лингвисты отмечают: правильно говорить пирожное, а не «пирожное».

Конфеты, а не «конфеты»

Также конфеты — это литературная украинская норма, тогда как слово «конфетти» является суржиком.

Мороженое, а не «мороженое»

Правильное название холодного десерта — мороженое, а не «мороженое».

Леденец вместо «леденца»

Украинский аналог «леденца» — леденец.

Хлопья, а не «мальчика»

В магазинах вы увидите «хлопья», и именно такое слово следует использовать в речи.

«Чистая речь — это не только грамотность, но и самоидентичность», — отмечают специалисты по украинскому языку.

Как правильно разговаривать на украинском / © Фото из открытых источников

