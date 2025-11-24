Конфеты «Ромашка»

Конфеты «Ромашка» сегодня кажутся чем-то привычным и знакомым, но за их появлением стоит интересная и очень «львовская» история. Когда эти конфеты изготовляли на каждой кондитерской фабрике СССР, однако настоящее происхождение рецепта ведет именно во Львов — город, который в середине ХХ века буквально пах шоколадом.

Львов — город, где родилась «Ромашка»

Для тех, кто рос во Львове, этот аромат был неотъемлемой частью детства. Особенно возле костела Эльжбеты: там, на улице Шептицких, работал один из цехов «Свиточа», а когда-то знаменитая фабрика «Branka». Здесь обжаривали какао-бобы и орехи, и запахи разносились до Привокзальной и цирка.

Именно в этой атмосфере львовские кондитеры создали рецепт, который станет легендарным для целого поколения — рецепт конфет Ромашка. Во время одного из визитов на фабрику работники рассказывали: «Это такая типично львовская история: чашечка кофе, к которой так подходит конфета с коньяком». Да, именно так, ведь «Ромашка» — это была конфета с коньяком.

Кто же на самом деле разработал рецепт

Несмотря на то, что сегодня принято считать рецепт «миранским», формально это не совсем так. Кондитерское объединение «Свиточ» появилось только в 1962 году, когда в него вошли две национализированные фабрики — фирма Branka, которая после 1939 года стала фабрикой им. Кирова и Газет, которые превратили в фабрику Большевик.

По официальным данным, рецепт «Ромашки» разработали технологи «Большевика». Но существует версия, что он мог быть видоизмененным рецептом, созданным еще на довоенной фирме Gazet. Точного исторического ответа нет, но факт остается: создали его во Львове.

Какими были первые «Ромашки»

Оригинальная конфета «Ромашка» представляла собой помадочную начинку с добавлением натурального коньяка, покрытую настоящим шоколадом.

По воспоминаниям Игоря Гадады, бывшего директора Львовского филиала «Свиточа», проработавшего там более сорока лет, вкус старых «ромашек» был значительно глубже и качественнее современных.

Шоколад, покрывавший конфету, содержал только ценное какао-масло без использования дешевых растительных масел.

Коньяк был не просто «ароматизатором», а реальным ингредиентом, чей вкус был хорошо ощутим. Алкоголь выполнял еще и технологическую функцию: он помогал начинке не кристаллизоваться и дольше сохранять свою нежную структуру. В то время стабилизаторов и консервантов почти не применяли, поэтому спирт обеспечивал необходимую устойчивость продукта.

Почему рецепты отличались между фабриками

В советское время все кондитерские предприятия находились в государственной собственности. По этой причине рецепты часто переходили с одной фабрики в другую, а технологи редко получали авторские права за свои изобретения.

Одна и та же утвержденная рецептура могла выглядеть и главное смаковать по-разному, поскольку конечный результат сильно зависел от особенностей оборудования, качества доступного сырья и местных производственных традиций.

Таким образом, львовские конфеты иногда производили на фабриках в Москве или Минске, и наоборот. Однако, несмотря на общее основание, вкус у каждой фабрики получался свой, уникальный. и все же львовские сладости ценились особенно высоко — их качество было настолько признано, что их специально доставляли даже для олимпийских делегаций в 1980 году.

Почему именно так называются конфеты «Ромашка»

Существует несколько разных толкований происхождения этого известного названия конфет.

Одно из самых распространенных объяснений связано с ассоциацией с цветком. Ромашка — традиционный символ нежности, простоты и чистоты. Ее образ вызывает теплые, уютные, «домашние» эмоции, что сделало это название идеальным для конфеты с мягкой и ароматной помадочной начинкой. Именно изображение этого цветка ярко размещалось на упаковке, что обеспечило конфетам мгновенную узнаваемость и сделало их популярными на территории всего бывшего советского союза.

Другая, шутливая версия, объясняется народной игрой слов. Среди людей была популярной неподтвержденная, но очень живучая этимология: название «ромашка» якобы происходит от слова «ром» с добавлением суффикса, поскольку в оригинальной начинке конфеты содержался алкоголь, а именно коньяк. Хотя этот факт не подтвержден официально, народное объяснение прочно закрепилось в сознании потребителей.

С точки зрения производства название имеет высокую маркетинговую привлекательность. Она мягкая, приятная на слух, легко произносится и очень красиво выглядит на этикетке, что делает ее идеальной для продукта массового производства, ориентированного на широкую аудиторию.

Со временем конфета приобрела значительную коммерческую ценность бренда. «Ромашка» настолько укрепила свою репутацию и ассоциацию с качественным продуктом, что впоследствии между разными производителями даже возникали судебные споры по поводу права использовать на упаковке стилизованные изображения этого цветка.

Почему современные «ромашки» не такие, как прежде

По словам Игоря Гадады, основная причина изменения вкуса конфет кроется в переходе производителей на использование более дешевых ингредиентов.

В частности, настоящий шоколад был заменен кондитерской глазурью, в состав которой входят растительные жиры.

Вместо натурального коньяка, который раньше был ощутим по вкусу, начали использовать только ароматизаторы.

Кроме того, вместо качественных какао-бобов теперь применяют более экономичные смеси.

Все эти замены существенно изменили оригинальный вкус конфеты. Несмотря на это, название и сильная ностальгия по старым временам сохранились. Сегодня конфета «ромашка» — это не только кондитерское изделие, но и немаловажная часть культурной памяти нескольких поколений.

«Ромашка» — это история о вкусе детства, мастерстве львовских кондитеров и о том, как одна сладкая идея стала узнаваема во всем СССР.