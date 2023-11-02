Конкурс красоты среди летучих мышей: как выглядит победитель (фото)

В США состоялся ежегодный общенациональный конкурс красоты среди летучих мышей.

Об этом пишет upi.com.

В этом году победителем стала летучая мышь из Орегона по кличке Уильям Шексп-ир.

Уильям был сфотографирован специалистом по дикой природе BLM Эммой Баск в Бьютт Фолсе. Эта фотография была выбрана победителем из многих фотографий, на которых изображены летучие мыши разных видов со всей страны.

Прошлогодняя победительница, летучая мышь по кличке Барбара, также родом из Орегона, что сделало штат двукратным чемпионом.

Ежегодный конкурс красоты, который оценивают пользователи социальных сетей, совпадает с Международной неделей летучих мышей, целью которой является повышение осведомленности о сохранении этих животных.

Напомним, женщина сбила с толку, что живет с мужем и бывшим. Она рассказала, какие отношения между ее любимыми.

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