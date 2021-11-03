Конспирологи два дня ждали "воскресения" отца и сына Кеннеди, надеясь на "второе пришествие" Трампа

Последователи конспирологического движения QAnon верят, что Кеннеди-младший инсценировал свою гибель в авиакатастрофе и вернется, чтобы баллотироваться как вице-президент Трампа.

В американском городе Далласе сотни последователей конспирологического движения QAnon провели два дня в ожидании появления покойного президента США Джона Кеннеди и его сына — Джона Кеннеди-младшего, погибшего в 1999 году в авиакатастрофе.

Об этом сообщает The Daily Beast.

Некоторые лидеры движения QАnon выступили против этой инициативы, считая, что она дискредитирует конспирологов. Но самая упорная часть этой публики съехалась в Даллас, надеясь, что их теория сбудется.

Присутствующие не верят, что президент Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года. Они также утверждают, что его сын Джон Ф. Кеннеди-младший тоже инсценировал свою гибель. По их предположениям, в этом году они должны были объявить об этой мистификации и вернуть к власти экс-президента Дональда Трампа. В частности, Кеннеди-младший якобы должен был баллотироваться как вице-президент бывшего американского лидера.

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Хотя ни один из Кеннеди так и не появился, толпа зевак не стала расходиться. Активисты движения озвучили новый прогноз — о воскресении ряда американских знаменитостей, которых увидят зрители на концерте Rolling Stones в Далласе во вторник, 2 ноября. Но этого тоже не произошло.

Правда, некоторые активисты все же утверждали, будто видели актера Робина Уильямса, который в 2014 году покончил с собой, а также умершего от сердечного приступа в 2005 году стендап-комика Ричарда Прайора.

В среду, 3 ноября, поклонники QАnon покинули Даллас.

Напомним, ранее американец убил своих малолетних детей, поскольку верил в конспирологические теории о рептилоидах.

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