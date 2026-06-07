Контакт с инопланетянами: ученые разработали инструкцию, как с ними говорить

Протокол контакта с инопланетянами

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Ученые продолжают исследовать теории существования инопланетян и разработали протокол взаимодействия с ними. Это произошло после того, как правительство США рассекретило тайные файлы об НЛО. Там призывали не отвечать, если вам позвонят инопланетяне.

Об этом пишет New York Post.

Американские ученые разработали протокол взаимодействия с инопланетянами

Американские ученые разработали набор протоколов реагирования на контакты с внеземными цивилизациями. В частности, там содержится крайне странное указание «не брать трубку, если вам звонят инопланетяне и не отвечать на космическую корреспонденцию».

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Международная академия астронавтики (IAA) разработала и приняла восемь принципов коммуникации с внеземными цивилизациями. Ими должны пользоваться те, кто принимает участие в исследовании внеземной жизни. Принципы были обновлены в начале июня 2026 года.

Это произошло сразу после того, как правительство США опубликовало две партии файлов, связанных с неизвестными аномальными явлениями (UAPS). В них вошли рассекреченные страницы из материалов ФБР по делам об НЛО, сообщения о странных встречах военных пилотов и видеозаписи, сделанные военными самолетами, на которых могли быть зафиксированы неизвестные летающие объекты.

В случае такого контакта внеземной сигнал должен быть изучен в сотрудничестве с другими исследователями и подтвержден несколькими независимыми организациями с использованием различных инструментов или методов.

«Очень важно соблюдать самые высокие стандарты научной ответственности и добросовестности на протяжении всего этого процесса», — пишут исследователи.

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Поскольку исходные результаты могут быть неполными или сложными для интерпретации, процесс проверки может занять месяцы или годы. Если доказательства существования разумных инопланетян подтвердятся, исследователи должны немедленно проинформировать общественность, научное сообщество и Организацию Объединенных Наций.

Ответы на запросы должны быть оперативными, точными и честными, независимо от того, подтверждено внеземное происхождение сигнала или нет. Для всех было опубликовано одно требование: не вступать в контакт с инопланетянами без консультации с соответствующими органами.

«До получения результатов таких консультаций ответ отправлять не следует. Эти консультации должны проводиться через Организацию Объединенных Наций и другие международные органы», — написали в документе.

Ученые предупредили, что любое объявление контакта с инопланетянами неизбежно вызовет обвинение в распространении теорий заговора. Поэтому организации должны оградить информаторов от преследований, угроз безопасности и «негативных профессиональных последствий».

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Министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что документы и видеозаписи НЛО давно вызывают предположения.

«Пора американскому народу увидеть это своими глазами», — сказал он.

Инопланетяне: последние новости

Напомним, что парадокс Ферми — расхождение между высокой вероятностью существования внеземной жизни и отсутствием его следов — десятилетиями остается загадкой для науки.

Тем не менее ученый из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Робин Корбет в своем исследовании выдвинул теорию «радикальной обыденности». Он предполагает, что галактика может быть наполнена жизнью, которая просто не стремится к космической экспансии из-за нехватки мотивации и колоссальной стоимости таких путешествий.

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Вместо колонизации других миров развитые цивилизации могут выбирать комфортное существование на домашних планетах. Ученый сравнивает это с биологическим привыканием. По его словам, инопланетяне якобы теряют энтузиазм и приходят к выводу, что Вселенная везде одинакова, поэтому новые контакты не принесут им прорывных знаний или технологий.

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