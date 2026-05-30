Контрабандистку задержали на границе из-за вони: что она пыталась перевезти — фото

На границе между Гонконгом и китайским городом Шэньчжэнь таможенники задержали женщину, пытавшуюся незаконно перевезти 58 живых черепах, утаив их под одеждой.

Об этом пишет Need To Know.

Разоблачить путешественницу помог резкий неприятный запах, привлекавший внимание правоохранителей во время проверки.

Сотрудники таможни остановили женщину, когда она проходила через «зеленый коридор» для пассажиров, не имеющих товаров для декларирования. Во время осмотра они заметили подозрительные выпуклости под ее просторным платьем.

Кроме того, таможенники почувствовали сильный запах, что еще больше усугубило подозрения в пассажирке.

В ходе более детальной проверки выяснилось, что под платьем женщина носила колготки, которые были прикреплены к ее бедрам с помощью скотча. Именно внутри них и были спрятаны живые рептилии.

Контрабанда / © Jam Press

В общей сложности сотрудники таможни обнаружили 58 черепах.

Инцидент произошел на пограничном пункте пропуска в порту Венцзиньду. По данным местных служб, женщина пыталась попасть в китайский город Шэньчжэнь из Гонконга.

После извлечения животных их передали на экспертизу в Институт судебной экспертизы провинции Гуандун. Специалисты установили, что среди изъятых рептилий было 43 балканских черепах и 15 красноногих черепах.

Балканская черепаха проживает в отдельных регионах Европы и внесена Международным союзом охраны природы (IUCN) в категорию уязвимых видов.

Червононогая черепаха, природный ареал которой охватывает северную часть Южной Америки, пока не имеет официальной оценки статуса сохранения от IUCN.

Оба вида включены в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). В Китае они также считаются неместными видами и могут представлять угрозу для местных экосистем в случае попадания в дикую природу.

После удаления всех животных передали под опеку Управления планирования и природных ресурсов города Шэньчжэнь.

Пока материалы дела переданы в подразделение таможенных органов по борьбе с контрабандой, которое проводит дальнейшее расследование обстоятельств инцидента.

