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Контрацептивный ниндзя: мужчина украл почти 100 упаковок презервативов
Ущерб составил более 25 тысяч гривен.
В городе Теплице, Чехия, 31-летний романтик перешел все границы любви и закона. Мужчина вынес из двух супермаркетов около 100 упаковок презервативов.
Об этом сообщает Czechia Online.
Полиция быстро уличила ловеласа благодаря камерам видеонаблюдения, а также потому, что хорошо знала местных жителей. Однако подлинную интригу повлекли не его личные данные, а мотивы.
Планировал ли герой использовать их лично, устроив самую активную весну любви в Теплице или, возможно, планировал перепродажу контрацептивов, к сожалению, подозреваемый от комментариев воздержался.
Общая стоимость «улова» составила около 15 тысяч крон — это примерно более 25 тысяч гривен. Мужчине уже выдвинуто подозрение в краже.
Напомним, неуклюжий вор кабелей застрял на телефонной мачте и его пришлось спасать. Вор не смог спуститься с 40-метровой высоты.