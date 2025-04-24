Контрацептивный ниндзя: мужчина украл почти 100 упаковок презервативов

Презервативы / © Pexels

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В городе Теплице, Чехия, 31-летний романтик перешел все границы любви и закона. Мужчина вынес из двух супермаркетов около 100 упаковок презервативов.

Об этом сообщает Czechia Online.

Полиция быстро уличила ловеласа благодаря камерам видеонаблюдения, а также потому, что хорошо знала местных жителей. Однако подлинную интригу повлекли не его личные данные, а мотивы.

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Планировал ли герой использовать их лично, устроив самую активную весну любви в Теплице или, возможно, планировал перепродажу контрацептивов, к сожалению, подозреваемый от комментариев воздержался.

Общая стоимость «улова» составила около 15 тысяч крон — это примерно более 25 тысяч гривен. Мужчине уже выдвинуто подозрение в краже.

Напомним, неуклюжий вор кабелей застрял на телефонной мачте и его пришлось спасать. Вор не смог спуститься с 40-метровой высоты.