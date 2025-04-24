ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

Контрацептивный ниндзя: мужчина украл почти 100 упаковок презервативов

Ущерб составил более 25 тысяч гривен.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько
Презервативы

Презервативы / © Pexels

В городе Теплице, Чехия, 31-летний романтик перешел все границы любви и закона. Мужчина вынес из двух супермаркетов около 100 упаковок презервативов.

Об этом сообщает Czechia Online.

Полиция быстро уличила ловеласа благодаря камерам видеонаблюдения, а также потому, что хорошо знала местных жителей. Однако подлинную интригу повлекли не его личные данные, а мотивы.

Планировал ли герой использовать их лично, устроив самую активную весну любви в Теплице или, возможно, планировал перепродажу контрацептивов, к сожалению, подозреваемый от комментариев воздержался.

Общая стоимость «улова» составила около 15 тысяч крон — это примерно более 25 тысяч гривен. Мужчине уже выдвинуто подозрение в краже.

Напомним, неуклюжий вор кабелей застрял на телефонной мачте и его пришлось спасать. Вор не смог спуститься с 40-метровой высоты.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie