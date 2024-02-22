Контрольный был в голову: история приговоренного к смертной казни революционера, который чудом выжил

Мексиканский революционер Венсеслао Могуэль был приговорен к смертной казни через расстрел, когда попал в плен, но чудом выжил после девяти пуль в тело и выстрела в голову.

Об этом пишет Daily Star.

Венсеслао был схвачен в марте в 1915 году и приговорен к смертной казни без суда. Его расстреляли – выстрелили девять раз, но он выжил. Он даже получил последний выстрел в голову, который должен был гарантировать смерть, но не был убит.

Могуэль, оставшийся навсегда изуродованным в результате неудачной казни, заработал себе прозвище "Эль Фузиладо", которое переводится как "казненный" или "расстрелянный".

Сообщения о том, как ему удалось пережить казнь, разнятся. Одна газета того времени сообщила: "На следующий день Могуэль был найден без сознания среди трупов своих товарищей. Ему была оказана медицинская помощь, и он поправился".

Другие сообщения предполагают, что ему удалось сбежать самостоятельно, заползти в ближайшую церковь, где его нашел член общины и обработал его раны. Говорят, что он увез Могуэля домой.

Венсеслао прожил полноценную жизнь, прежде чем скончался в возрасте 85 лет.

Его шокирующее выживание вдохновило группу Chumbawamba на создание песни El Fusilado: "Поставьте меня прямо к ближайшей стене, выстройте своих самых храбрых солдат, десять хороших выстрелов, я выдержу их все, они зовут меня Эль Фузиладо".

Напомним, мужчина, которому в детстве брат выстрелил в лицо, прожил с пулей в голове 94 года. Он потерял слух на правое ухо и почти ослеп на правый глаз.

Читайте также: