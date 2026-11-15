Копал бассейн, а стал миллионером: мужчина нашел золотые слитки в собственном дворе

Золотые слитки / © Pixabay

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Во Франции мужчина, который обустраивал бассейн во дворе своего дома, случайно обнаружил тайник с золотом стоимостью около 800 тысяч долларов. В земле были спрятаны пять золотых слитков и десятки монет. После проверки выяснилось, что находка принадлежит владельцу участка, поэтому он может оставить весь клад себе.

Об этом пишет издание The Daily Galaxy.

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Необычная находка произошла в мае 2025 года в городке Невиль-сюр-Сон на востоке Франции, недалеко от Лиона. Владелец дома приобрел недвижимость примерно за год до этого и нанял рабочих для обустройства бассейна.

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Что нашли при рытье бассейна

Во время земляных работ они наткнулись на несколько пластиковых пакетов, в которых хранились пять золотых слитков и десятки золотых монет. Общую стоимость клада оценили примерно в 700 тысяч евро, или около 800 тысяч долларов.

Мужчина не стал скрывать находку и сообщил о ней местным властям. К проверке привлекли жандармерию и Региональное управление по делам культуры, которые должны были установить происхождение золота и выяснить, не представляет ли оно исторической или археологической ценности.

Почему мужчина получил всё сокровище

Проверка показала, что золотые слитки были изготовлены примерно 15–20 лет назад на одном из предприятий в регионе Лиона. По их серийным номерам удалось установить происхождение металла. Также выяснилось, что золото было приобретено законно и не связано с какими-либо известными преступлениями.

Эксперты пришли к выводу, что находка не представляет археологической или культурной ценности. Соответственно, французские власти не стали претендовать на клад.

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Согласно статье 716 Гражданского кодекса Франции, если человек случайно находит спрятанное сокровище на собственном земельном участке, а никто другой не может доказать право собственности на него, находка полностью переходит к тому, кто её обнаружил.

Происхождение тайника до сих пор остается загадкой: предыдущий владелец дома скончался, а его возможные наследники не предоставили документов, подтверждающих их права на золото.

Напомним, на западе Германии мужчина с металлоискателем наткнулся на одно из крупнейших в стране кладов серебряных монет римской эпохи. Археологи извлекли из земли 934 денария общим весом около 3,1 кг.

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