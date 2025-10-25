ТСН в социальных сетях

Копал у дачи и нашел 20 000 монет: в Швеции обнаружили одно из величайших сокровищ Средневековья

Находка показывает влияние церкви и короны на торговлю в Балтийском регионе XII века.

Монеты

Монеты / © Associated Press

Невероятная находка в Швеции: мужчина, проводивший раскопки возле своего летнего дома неподалеку от Стокгольма, случайно наткнулся на гигантское сокровище. Археологи и антиквары уже начали документировать и исследовать находку, датируемую концом XII века.

Об этом пишет Earth.com.

Клад хранился в медном котле и содержал не только монеты, но и кольца, подвески и бусы. Многие монеты принадлежат к эпохе короля Кнута Эрикссона, а часть имеет епископские символы, свидетельствующие о влиянии церкви на финансовые операции того времени.

Находка дает представление о жизни и торговле в средневековой Швеции. Клад показывает, как семейные сбережения и церковные влияния переплетались с рыночными отношениями на Балтике в конце XII века.

София Андерссон, антиквар из Окружного совета Стокгольма, координирующая анализ, ошеломлена масштабом.

«Это, вероятно, одно из самых больших серебряных сокровищ раннего Средневековья, найденных в Швеции. Мы пока не знаем точно, сколько там монет, но, я думаю, их может быть более двадцати тысяч», — заявила она.

Археологи и реставраторы будут постепенно очищать и каталогизировать каждую монету, проводить документы и анализ металла. После стабилизации предметы будут перемещены в региональные или национальные музеи, чтобы сохранить их для научных исследований и публичного доступа.

Напомним, у побережья Флориды археологи обнаружили золотые и серебряные монеты с затонувших 310 лет назад испанских кораблей.

