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"Копеечное" средство: как защитить растения от болезней и грызунов

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
157
Время на прочтение
1 мин
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"Копеечное" средство: как защитить растения от болезней и грызунов

Как защитить растения от болезней и грызунов? / Фото: Pexels

Зимой грызунам нечего есть, поэтому они обращают свое внимание на луковицы гладиолусов, тюльпанов, гиацинтов, ирисов, крокусов. Однако их можно оградить с помощью очень простого способа.

После таких приступов грызунов, весной эти цветы просто не сходят, что, конечно, очень сильно расстраивает садоводов. Чтобы бороться с мышами или крысами, а также защитить луковицы от болезней можно обработать их специальным раствором, который готовится за несколько минут.

Вам понадобится всего-навсего мазь Вишневского, которую можно приобрести в любой аптеке по невысокой цене.

Линимент бальзамический отличается очень сильным легко узнаваемым и характерным запахом, который очень не нравится грызунам и другим вредителям.

Приготовить раствор достаточно просто: нужно взять всего лишь небольшое количество мази и развести ее в воде. У вас должна получиться консистенция густой сметаны. Полученной смесью просто протрите луковицы перед высадкой осенью со всех сторон.

Этот запах точно отпугивает всех грызунов вокруг. А еще мазь Вишневского отличается антисептическими свойствами, поэтому она станет еще и отличным средством против различных заболеваний.

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