Копы прибежали на отчаянные крики и хохотали, когда обнаружили, кто "умолял" о помощи — видео

Полиция Оклахомы, США заявила, что пара офицеров, реагируя на сообщения о "кричащем о помощи" человеке, прибыла и обнаружила, что кричащим был "очень расстроенный козел".

Полицейское управление города Инид сообщило в Facebook, что офицеры Дэвид Снид и Нил Стори отреагировали на сообщение о том, что мужчина услышал крик о помощи.

"По прибытии офицеры начали идти на слабый звук чьего-то крика", — говорится в сообщении. "Когда они подошли поближе, офицер Снид услышал отчетливый крик о помощи".

Офицеры побежали к источнику звука и обнаружили "очень расстроенного козла", от чего начали хохотать.

Владелец козла объяснил, что животное было расстроено, потому что его "разлучили с одним из его друзей".

"В общем, нельзя сказать, что это был плохой звонок", – написали в полиции.

Напомним, в Лондоне дерзкая лиса наложила кучу в бокал пива в пабе. Пользователи Сети были в истерике из-за вирусного видео.

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