Корабль причалил к гавани с огромным мертвым китом на носу: фото

Корабль причалил к гавани с огромным мертвым китом на носу: фото

Экипаж судна утверждает, что не заметил столкновения с китом во время путешествия.

В порту Мизусима в японском городе Курасики случайные свидетели были поражены внешним видом танкера, который заходил в гавань. На его носовую часть зацепился 10-метровый кит. К моменту прибытия судна в порт животное уже было мертвым.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местные информационные сайты.

Как стало известно, танкер прибыл в порт Музисима через Тихий океан, экипаж утверждал, что никто не подозревал, что судно задело кита.

Пресс-секретарь Департамента береговой охраны Мидзусима сказал, что они никогда не были свидетелями чего-то подобного, меры по предотвращению повторения такого инцидента будут пересматриваться.

Фото: yomiuri.co.jp

"Я рыбачу здесь несколько десятилетий, но впервые увидел кита", — сказал местным СМИ рыбак, который был свидетелем того, как танкер входил в гавань.

Вид кита еще не подтвержден, но Институт исследований китообразных сообщил, что это, вероятно, финвал, признанный Международным союзом охраны природы (МСОП) уязвимым видом. Это второй по длине вид китообразных на Земле после синего кита, он достигает длины 27,3 метра и веса 74 тонн.

Напомним, ранее на Фарерских островах за один день выловили и убили рекордное количество дельфинов — более 1400.

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