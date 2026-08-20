Корабль с королевскими сокровищами нашли через 400 лет: что было на борту

Корабль (иллюстративный фото)

Реклама

Тридцать лет упорных поисков в сверхсложных подводных условиях наконец-то дали результат и приблизили исследователей к раскрытию одной из самых известных морских загадок Великобритании. На дне шотландского залива обнаружили обломки судна, которое перевозило королевские сокровища и пропало без вести еще в XVII веке.

Об этом сообщает Daily mail.

Реклама

История трагедии и королевские сокровища

Королевский корабль «Благословение Бернтисленда» (Blessing of Burntisland) перевернулся и затонул во время шторма в июле 1633 года, когда пересекал залив Ферт-оф-Форт из Файфа в Лейт во время коронационного путешествия короля Карла I. Из 35 пассажиров груз пропал без вести.

Реклама

На борту находилась партия серебра и золота, оценивавшаяся в то время в 100 000 фунтов стерлингов. Это эквивалентно около 20 миллионам фунтов стерлингов в современных деньгах. В частности, груз включал 280 золотых и серебряных обеденных сервизов, изготовленных по заказу короля Генриха VIII. Из-за большой глубины и илистой воды судно долгое время считали утраченным навсегда.

Король Карл I видел трагедию своими глазами и обвинил в ней колдовство, из-за чего в Ланкашире казнили 19 женщин. Однако специалисты считают, что корабль затонул просто из-за перегрузки сокровищами.

Применение новейших технологий подводного поиска

Волонтеры из Burntisland Heritage исследовали приливной эстуарий в течение 30 лет. Ранее в этом районе находили керамику, кожаную обувь и застежки для одежды, однако ни один из предметов не удалось окончательно идентифицировать как принадлежащий «Благословению».

Ситуация изменилась благодаря применению подводного георадара, использующего ультранизкочастотные звуковые волны для формирования изображения слоев под дном океана, а также передовых методов сканирования. Исследователи обнаружили объект только в миле от города Бернтиленд.

Реклама

«Образцы керна сейчас убедительно указывают на то, что это затонувший корабль „Блэссинг“», — отмечается в отчете ученых.

Волонтеры и исследователи ищут пропавший корабль / © dailymail.co.uk

Дальнейшие исследования и судьба находки

Чтобы окончательно подтвердить личность корабля, ученые проверят возраст изъятой древесины и выяснят, когда срубили деревья для его строительства. Исследователи отмечают, что вероятные обломки «Благословения» уже нашли, поэтому в ближайшее время начнут поднимать первые предметы.

Согласно законодательству, официальным владельцем найденного корабля и груза станет Корона. В то же время организация Burntisland Heritage будет иметь статус «владеющего спасителя» (salvor in possession), что дает ей законное право защищать место затопления и претендовать на значительное вознаграждение.

Представители Burntisland Heritage и Burntisland Harbour Access Trust уже провели встречу с чиновниками Совета Файфа, Crown Estate Scotland и правительства Шотландии. Они предложили выставить поднятый корабль и его сокровища в новом музее, который планируется создать в Бернтиленде.

Реклама

Напомним, сенсационная находка микроскопических окаменелостей, образовавшихся за сотни миллионов лет до появления первых динозавров, заставила палеонтологов кардинально переписать историю эволюции жизни на нашей планете.

Новости партнеров

Новости партнеров