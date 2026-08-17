"Король гашиша" запускает скандальный "наркотур" местами бывшей контрабанды

Бывший наркобарон Лауреано Оубинья

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Скандальный экс-наркобарон Лауреано Оубинья решил зарабатывать на своем криминальном прошлом, предлагая туристам лодочные экскурсии по местам бывшей контрабанды гашиша и табака в Испании. Однако региональные власти Галисии стремительно заблокировали этот бизнес из-за нарушения туристического законодательства и угрозы имиджу региона.

Об этом сообщает El Pais.

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Оубинья, одна из известнейших фигур в истории контрабанды и наркоторговли в Испании, не обижается, когда его называют «королем гашиша». В то же время, он пристально следит за публикациями о себе и проверяет, используют ли журналисты слово «бывший» перед определением «торговец». Все связанные с этим судебные тяжбы, правда, были отклонены.

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«У меня есть народное жюри в Instagram из 85 000 подписчиков, и я отдаю все на их рассмотрение, чтобы они могли высказаться по поводу того, что обо мне говорят», — заявляет Оубинья.

Уроженец Галисии на северо-западе Испании, Оубинья провел около 30 лет за решеткой из-за преступной деятельности. После освобождения в 2017 году он написал две книги, начал продавать вино Альбариньо и запустил онлайн-магазин с товарами, дизайн которых отсылает в его криминальное прошлое, связанное, в частности, с операцией «Некора» — масштабной операцией против наркоторговли в 1990 году.

Экскурсии от бывшего наркоторговца в Испании

Теперь 80-летний Оубинья решил снова использовать собственную историю как источник заработка. Он планирует лично сопровождать туристов на лодке, которая будет проходить по маршрутам контрабанды табака и наркотиков — теми же путями, которыми он когда-то перевозил запрещенные грузы.

Впрочем, региональные власти Галисии заблокировали проект. Чиновники заявили, что инициатива противоречит туристическому законодательству, ведь организатором экскурсии не является компания, имеющая соответствующую лицензию.

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После того как Оубинья сообщил о почти полной продаже билетов, туристическая инспекция Галисии провела проверку. Лодка рассчитана на 150 пассажиров, а стоимость билета составляет 189 евро. Инспекторы пришли к выводу, что «в соответствии с действующими нормативными актами [эта деятельность] может осуществляться только должным образом уполномоченным туристическим агентством».

Оубинью предупредили, что проведение «наркотуров» в нынешнем формате будет считаться серьезным правонарушением. В то же время, ему дали три недели для того, чтобы привести проект в соответствие с требованиями законодательства.

В отчете инспекции также отмечается, что запланированная экскурсия «также наносит очевидный ущерб туристическому имиджу Галисии, связывая образ региона с одним из самых печальных социальных событий для его жителей и оказывая непосредственное влияние на бренд качественного туризма, который формировался более 30 лет».

В документе напоминается и о роли Галисии как одного из основных путей проникновения наркотиков из Латинской Америки в Европу. Несмотря на то, что масштабы изъятия кокаина пока не достигли рекордных показателей 20-летней давности, в последнее время регион снова столкнулся с ростом поставок. В 2025 году там изъяли более 11,5 т наркотиков общей стоимостью 800 млн. евро.

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«Жуткие подробности» о контрабанде наркотиков

Оубинья уверяет, что не собирается останавливаться на достигнутом.

«Я не могу перестать работать; даже если бы я выиграл в лотерею 20 млрд евро, я бы все равно что-то делал — если мне приходит в голову идея, я ее реализую», — говорит бывший заключенный, убежденный в коммерческом успехе нового проекта.

По его словам, туристы смогут услышать подробный рассказ непосредственно от человека, участвовавшего в этих событиях.

«Люди, которые хотят знать, — а их много, — сядут на лодку, а я буду там и в мельчайших жутких подробностях буду рассказывать, как я готовил разгрузку, где мы прятали груз или как нам удавалось сбить со следа Гражданскую гвардию в те времена, когда они мало что могли сделать со своими Renault 6», — отмечает Оубинья.

Экскурсия должна быть рассчитана максимум на 150 человек, в том числе несовершеннолетних, если они будут путешествовать в составе семейного пакета. Однодневный маршрут планируют проложить от О-Грове в провинции Понтеведра до Рибейры в Ла-Корунье. Предусмотрена остановка на острове Онс и ресторанное обслуживание пассажиров.

Далее лодка отправится по районам, где в свое время перевозили крупные партии гашиша — некоторые из них достигали 15 т, — а затем в устья рек Умья и Улья. Там Оубинья хочет рассказать, как в 1970-х и 1980-х годах организовывал разгрузку до 1200 ящиков табака с помощью песковозов, накрывавших груз брезентом.

«Нет никакого сценария; тот, кто хочет знать, как все происходило, должен прийти и спросить, а я объясню каждую деталь прямо и без ограничений, потому что я уже много лет назад отбыл наказание, столько лет, что мои враги думали, будто я не выйду из этого живым, но вот я здесь и могу все рассказать», — подчеркивает Оубинья.

Новые туристические маршруты от бывшего наркоторговца

Бывший наркоторговец уже продумывает новые туристические маршруты.

«Если все пройдет хорошо, а я уверен, что так и будет, мы повторим путешествие», — говорит Оубинья.

Он планирует организовать поездки через верховья галисийских эстуариев с посещением Муроса, Коста-да-Морте в Ла-Корунье, Луго и отдельных районов Португалии. Именно там его лодки в прошлом также использовали для разгрузки контрабандных партий.

Фактически Оубинья хочет превратить свою криминальную биографию 1970-2000 годов в туристический маршрут. По словам экс-наркоторговца, в 2000 году он завершил преступную деятельность — одновременно со знаменитым бегством в Грецию в день, когда его приговорили к четырем годам заключения. Через 13 месяцев Оубинью экстрадировали в Испанию после задержания Интерполом недалеко от Афин.

Впрочем, на этом предприниматель останавливаться не собирается: «И могут возникнуть и другие идеи».

К слову, гавайский остров Ниихау, более века закрытый для посторонних из-за требования сохранить традиционное устройство местных жителей, начал принимать ограниченные вертолетные экскурсии. Коренные гавайцы здесь до сих пор живут без Интернета, дорог и современных коммуникаций, общаясь преимущественно на родном языке. Посетителям разрешено всего несколько часов отдыха на побережье в сопровождении гида.

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