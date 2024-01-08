Король обезьян: что известно о вакансии, где предлагают $842 зарплаты, теплую пещеру и много бананов

В Китае ищут работника на довольно необычную вакансию – "короля обезьян".

Об этом пишет CNN.

Для этого просто нужно быть поклонником китайской легенды о существе и уметь переваривать множество бесплатных бананов, брошенных путешественниками в туристическом центре, расположенном в живописном районе Учжишань в провинции Хэбэй, на севере страны.

Компания ищет кого-то, кто переоденется в мифического китайского персонажа, и готов платить соответствующему кандидату 842 доллара в месяц. Работник должен сидеть в пещере у подножия горы и взаимодействовать с туристами.

Король обезьян / Фото: Jinjinghouge/Douyin

Китайская легенда о Короле обезьянах имеет популярность в Китае, сравнимую с популярностью сказок братьев Гримм на Западе. Он питал воображение несметного количества детей и вдохновил на создание множества фильмов. История рассказывает о Сунь Укуне, обезьяне, рожденной из камня, приобретающей сверхъестественные способности от даосского мастера боевых искусств. Она борется как воин, владеет золотой магической палкой и путешествует на облаках, сопровождая священного монаха Тан Санзана в его "Путешествии на Запад" с целью получения буддийских сутр в Индии.

Путешествие начинается с Учжишаня, или "горы пяти пальцев", где Король обезьян оказался в ловушке богов, разгневанных его юношеским самомнением. Тан освобождает его, и пара отправляется в происшествие.

Однако счастливому кандидату на работу придется остаться на месте.

Согласно видеороликам, опубликованным в социальных сетях, служебные обязанности требуют, чтобы человек одел маску и костюм обезьяны и спрятался в пещере у подножия горы. Компания установила внутри пещеры электрический отопитель на случай, если станет очень холодно.

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Важной частью роли является прием закусок, предлагаемых приезжими детьми: яблок, лапши быстрого приготовления и неизбежно большое количество бананов.

"Что это за удивительная работа? Бесконечная бесплатная еда и зарплата", — пошутил один из пользователей Douyin, китайской версии TikTok.

"Нет никаких академических требований. Главные требования – это страсть к Сунь Укуну, определенный актерский талант, а также способность быть живым, веселым и доступным в общении с туристами", – рассказал менеджер компании Shangyou News.

Менеджер добавил, что на роль этого персонажа уже наняты два сотрудника, и теперь нужен еще один.

Напомним, мужчина во время ремонта нашел 9 миллионов, но рано обрадовался. Стало известно, почему он так и не разбогател.

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