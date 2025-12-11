"Король побегов" сбежал из тюрьмы четвертый раз за 16 лет: кто он и как ему это удалось (фото)

Тюрьма / © Pixabay

В Италии албанский заключенный, которого уже многие годы называют «королем побегов», снова подтвердил свою репутацию — он сбежал из тюрьмы четвертый раз за последние 16 лет.

Об этом пишет Oddity Central.

41-летний Тома Таулант, уроженец Албании, совершил очередной дерзкий побег из миланской тюрьмы строгого режима «Опера», использовав достаточно кинематографический метод.

По данным следствия, ему удалось незаметно вынести напильник из тюремной мастерской, а затем при его помощи разрезать металлические решетки на окне своей камеры. После этого Таулант спустился вниз по веревке, которую собственноручно сделал из завязанных между собой простыней.

Осужденный, чей срок должен был завершиться только в 2048 году, смог пересечь внутренний двор тюрьмы и незаметно подняться на внешнюю стену.

Некоторые источники сообщают, что камеры видеонаблюдения зафиксировали его движение, однако сигнал тревоги не сработал. Вероятно, это произошло из-за того, что побег совпал с изменением стражи.

Несмотря на зрелищность последнего инцидента, больше внимания привлекает история самого Тауланта — мужчины, который считается настоящим профессионалом из побегов. Это уже четвертый случай, когда ему удалось покинуть места лишения свободы. Впервые он сбежал в 2009 году из тюрьмы в Терне, затем повторил успех в 2013-м в Парме. А в 2023 году — бегство из бельгийской тюрьмы, воспользовавшись «человеческой пирамидой», сформированной другими заключенными, чтобы он смог перелезть через стену.

Несмотря на то, что 41-летний «король побегов» каждый раз недолго оставался на свободе, его способность снова и снова прорываться из разных учреждений поразила общественность и привлекла медиа. Его последний успех также привел к очередной волне критики в адрес итальянской пенитенциарной системы, где годами существуют проблемы с переполненностью и нехваткой персонала.

