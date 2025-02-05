Королевские рекорды со всего мира: 51 год ожидания престола, 88 имен и 20 минут правления (фото)

Королевские семьи во всем мире часто являются культурным духом времени на публичной сцене. Хотя эти монархи и их семьи уже не так политически влиятельны, как прежде, но в течение истории они были в центре моментов позорной славы, радости и всеобщего интереса.

Хотя британская королевская семья, возможно, совершает больше всего визитов в западном мире, члены королевских семей со всей планеты имеют рекордные достижения. О них пишет Книга рекордов Гиннеса.

Наследник, который ждет дольше всех

Прежде чем стать королем или королевой, нужно быть объявленным наследником престола. Кое-кто вынужден ждать годами или даже десятилетиями. Однако на сегодняшний день ни один член королевской семьи не был наследником дольше, чем Аль-Мухтади Биллах ибни Хассанал Болкиах из Брунея, претендующий на этот титул уже почти 51 год с момента своего рождения 17 февраля в 1974 году.

Отец Аль-Мухтади, Хассанал Болкиах Муиззадин Ваддаул, 29-й султан Брунея, находится на троне с 5 октября 1967 года.

Аль-Мухтади Биллах / Фото: Getty Images

Примечательно, что "наследником всех времен" был король Чарльз III, сын королевы Елизаветы II, ожидавший трона 70 лет 214 дней.

Королевское лицо с наибольшим количеством фан-клубов

Часто, являясь центральными фигурами своей страны, члены королевской семьи могут иметь немалую фан-базу. Некоторые из этих фанатов могут создавать клубы, чтобы выразить свое восхищение этим лицом.

На сегодняшний день больше всего фан-клубов среди членов королевской семьи имеет принц Великобритании Уильям – 48. Этот рекорд он удерживает с 1 апреля 2001 года, и его популярность почти не уменьшилась: недавний отчет поставил его на третье место по популярности среди членов королевской семьи, уступив только его покойной бабушке Елизавете II, бывшей королеве Англии, и его жене Кэтрин, принцессе Уельской.

Самое большое количество имен

Имена часто имеют важное значение, а длина часто является фактором, делающим имя уникальным. Некоторые люди не имеют отчества, а другие имеют два. Кое-кто, как испанский дворянин дон Альфонсо де Борбон-и-Борбон, имел 88 имен, что является наибольшим количеством имен, когда-либо зафиксированных для королевских лиц.

Дон Альфонсо де Борбон-и-Борбон, настоящее имя которого было Альфонсо Мария Изабель Франсиско Эухенио Габриэль Педро Себастьян Пелайо Фернандо Франсиско де Паула Пио Мигель Рафаэль Хуан Хосе Хоакин Ана Закариас Элизабет Симеон Тересо Педро Пабло Тадео Сантьяго Симон Лукас Хуан Матео Андрес Бартоломе Амбросио Джеронимо Агустин Бернардо Кандидо Херардо Луис-Гонзага Филомено Камило Каетано Андрес-Авелино Бруно Хоакин-Пиколимини Хенаро Николас Эстанислао-де-Коска Лоренцо Висенте Кристостомо Кристано Дарио Игнасио Франсиско-Хавьер Франсиско-де-Борха Гигона Клементе Эстебан-де-Унгриа Ладисладо Энрике Ильдефонсо Эрменегидо Карлос-Борромео Эдуардо Франсиско-Регис Висенте-Феррер Паскуаль Мигель-де-лос-Сантос Адриано Венансио Валентин Бенито Хосе-Ориол Доминго Флоренсио Альфасио Бенере Доминго-де-Силос Рамон Исидро Мануэль Антонио Тодос-лос-Сантос де Бурбон-и-Бурбон (род. 1866 – ум. 1934) – праправнук короля Испании Карла III. Он никогда не претендовал на трон и женился на простолюдине.

Альфонсо де Борбон-и-Борбон / Фото из коллекции Национальной библиотеки Испании

Наибольшее количество детей, рожденных моногамным монархом

Королевские семьи бывают разных форм и размеров. Когда речь идет об отцовстве, то ли из-за любовниц, то ли других обстоятельств, в исторических контекстах мужчины-короли могут быть отцами значительного количества детей.

Один монарх, принц Лихтенштейна Гартманн, является рекордсменом по количеству детей, рожденных в моногамном браке. У принца и его невесты графини Элизабет цу Зальм-Райфершайдт родился 21 ребенок.

Самое длинное правление

С развитием медицины и других средств для продления жизни можно ожидать царствования дольше. Однако монархом с самым долгим непрерывным правлением, когда-либо зафиксированным, был не современный монарх, а король Людовик XIV, правивший с 14 мая 1643 года по 1 сентября 1715 года, в общей сложности 72 года 110 дней. Король известен тем, что создал Версальский дворец.

Король Людовик XIV / Фото: Getty Images

Кратчайшее правление

В отличие от правления Людовика XIV, правление наследного принца Португалии Луиса Филиппе закончилось, не успев начаться. Это произошло потому, что он был застрелен во время того же покушения в Лиссабоне, убившем его отца 1 февраля в 1908 году. Технически, 20-летний юноша был королем Португалии около 20 минут, прежде чем скончался в результате ран.

Луис Филиппе / Фото: Wikipedia

Самая большая королевская семья

Размер королевской семьи варьируется от страны к стране. Между бабушками и дедушками, двоюродными братьями и сестрами не нужно много усилий, чтобы эти семьи стали большими по размеру.

Королевская семья Саудовской Аравии Аль-Сауд является ярким примером этого: по состоянию на 2002 год она насчитывала более 30 000 королевских родственников и 4 000 королевских принцев, являющихся самой большой из всех зарегистрированных королевских семей в истории.

Особое здание было построено в 1932 году во времена короля Абдул Азиза. У него было 44 сына от 17 жен. С момента смерти бывшего короля в 1953 году четверо его сыновей удерживали мантию правителя. В настоящее время королем является 25-й сын Азиза, Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Однако, из-за проблем со здоровьем и политических проблем, седьмой сын короля, Мухаммед бин Салман Аль Сауд, исполняет обязанности фактического правителя.

Наибольшее количество королевских лиц, погибших во время народной революции

Подобно тому, как семейное дерево может разрастаться, оно может также быстро разрушиться. Быть королевским лицом сопровождается противоречиями, некоторые из которых могут привести к революции.

Печально известная российская царская семья Романовых в начале ХХ века потерпела 15 убийств между 1918 и 1919 годами. Среди них был царь Николай II и его ближайшая семья.

Этот мятеж против императорской семьи произошел из-за напряженности между большевиками, придерживавшимися марксистской идеологии, и царской семьей из-за выбора и политики, сделанной царем. Кроме того, последствия Первой мировой войны усилили недоверие общества к семье.

Самое дорогое королевское свадебное платье

Королевская мода часто влиятельна, и ни одна часть королевской одежды не имеет такой широкой огласки, как наряды, выбранные для королевских свадеб.

В 2004 году свадебное платье королевы Испании Летиции стало довольно популярно благодаря своей ошеломляющей цене – 6 миллионов фунтов стерлингов (10,7 миллиона долларов), что стало самым дорогим королевским свадебным платьем.

Свадьба Летиции Ортис и принца Фелипе в 2004 году / Фото: Getty Images

Платье было вышитое настоящим золотом и имело шлейф длиной 4,5 м. Платье было разработано королевским кутюрье Мануэлем Петергазом. Ее увидели около 1200 гостей, присутствовавших на свадьбе.

Свадьба Летиции Ортис и принца Фелипе в 2004 году / Фото: Associated Press

Королевские семьи часто кажутся настолько недостижимыми для рядовых людей, что превращаются в зрелище. История этих хорошо задокументированных записей доказывает их актуальность даже тогда, когда их власть политически ослабевает.

Напомним, что известно о пятерых самых одиноких людях мира. Не все истории закончились счастливо.

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