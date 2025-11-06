Королевский бриллиант в 137 карат нашли через 100 лет после его исчезновения: как выглядит

Бриллиант (иллюстративное фото) / © Reuters

Реклама

Легендарный Флорентийский бриллиант весом 137 каратов, принадлежавший династии Габсбургов и исчезший после Первой мировой войны, наконец-то найден. В течение столетия мир считал, что бесценный камень был украден или переогранен, но, как оказалось, десятилетиями он хранился в банковском сейфе в Канаде в довольно неожиданном контейнере.

Об этом пишет New York Times.

Бриллиант известен своим редким желто-зеленым оттенком и уникальной огранкой. Он был звездой коллекции императора Австро-Венгрии Карла I. В 1918 году, когда империя распадалась, Карл I организовал тайную перевозку семейных драгоценностей в Швейцарию для безопасности.

Реклама

Секрет императрицы Зиты

Как выяснилось, ключевую роль в спасении бриллианта сыграла супруга Карла I — императрица Зита. После побега из Европы, когда ей и семье угрожали за противодействие нацистскому режиму, Зита с восемью детьми поселилась в Соединенных Штатах, а затем в Квебеке (Канада).

Ее гениальный и простой секрет заключался в том, что она перевозила бесценные драгоценности, в маленьком, неприметном картонном чемодане. В ней был и этот легендарный бриллиант. Внук Зити, Карл фон Габсбург-Лотринген, рассказал, что по прибытии в Канаду «маленький чемодан попал в банковский сейф. И на этом все кончилось. В том банковском сейфе она просто осталась».

Флорентийский бриллиант считался утраченным навсегда

Тайна на век

Впоследствии Императрица Зита вернулась в Европу в 1953 году и скончалась в возрасте 96 лет. Однако она держала местонахождение Флорентийского бриллианта в строжайшей тайне. Зита рассказала о нем только двум своим сыновьям — Роберту и Родольфу. Она также заставила их пообещать, что они никому не расскажут о тайне до 2022 года.

«Чем меньше людей об этом знают, тем больше безопасность», — объяснил ее внук.

Реклама

Семья Габсбургов, наконец раскрывшая эту историческую тайну, выразила надежду выставить Флорентийский бриллиант в Канаде. Это будет благодарность стране за то, что она предоставила убежище императрице Зити и ее детям во время войны.

«У меня такое чувство, что она была очень рада, что некоторые важные семейные вещи она сохранила. Это было для нее исторически очень важно», — добавил Карл фон Габсбург-Лотринген.

Напомним, уникальная коллекция золотых и серебряных монет, тайно зарытая состоятельным коллекционером во время Второй мировой войны, будет выставлена на аукцион. Ожидаемая стоимость клада может достичь потрясающих 75 миллионов фунтов стерлингов — более 100 миллионов долларов США.

А в селе Розмарки, Великобритания, обнаружили сокровище с бронзовыми украшениями, пролежавшее в земле около трех тысяч лет.