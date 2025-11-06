- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 2 мин
Королевский бриллиант в 137 карат нашли через 100 лет после его исчезновения: как выглядит
Императрица Зита скрыла Флорентийский бриллиант, а ее потомки ждали столетия, чтобы его показать.
Легендарный Флорентийский бриллиант весом 137 каратов, принадлежавший династии Габсбургов и исчезший после Первой мировой войны, наконец-то найден. В течение столетия мир считал, что бесценный камень был украден или переогранен, но, как оказалось, десятилетиями он хранился в банковском сейфе в Канаде в довольно неожиданном контейнере.
Об этом пишет New York Times.
Бриллиант известен своим редким желто-зеленым оттенком и уникальной огранкой. Он был звездой коллекции императора Австро-Венгрии Карла I. В 1918 году, когда империя распадалась, Карл I организовал тайную перевозку семейных драгоценностей в Швейцарию для безопасности.
Секрет императрицы Зиты
Как выяснилось, ключевую роль в спасении бриллианта сыграла супруга Карла I — императрица Зита. После побега из Европы, когда ей и семье угрожали за противодействие нацистскому режиму, Зита с восемью детьми поселилась в Соединенных Штатах, а затем в Квебеке (Канада).
Ее гениальный и простой секрет заключался в том, что она перевозила бесценные драгоценности, в маленьком, неприметном картонном чемодане. В ней был и этот легендарный бриллиант. Внук Зити, Карл фон Габсбург-Лотринген, рассказал, что по прибытии в Канаду «маленький чемодан попал в банковский сейф. И на этом все кончилось. В том банковском сейфе она просто осталась».
Тайна на век
Впоследствии Императрица Зита вернулась в Европу в 1953 году и скончалась в возрасте 96 лет. Однако она держала местонахождение Флорентийского бриллианта в строжайшей тайне. Зита рассказала о нем только двум своим сыновьям — Роберту и Родольфу. Она также заставила их пообещать, что они никому не расскажут о тайне до 2022 года.
«Чем меньше людей об этом знают, тем больше безопасность», — объяснил ее внук.
Семья Габсбургов, наконец раскрывшая эту историческую тайну, выразила надежду выставить Флорентийский бриллиант в Канаде. Это будет благодарность стране за то, что она предоставила убежище императрице Зити и ее детям во время войны.
«У меня такое чувство, что она была очень рада, что некоторые важные семейные вещи она сохранила. Это было для нее исторически очень важно», — добавил Карл фон Габсбург-Лотринген.
Напомним, уникальная коллекция золотых и серебряных монет, тайно зарытая состоятельным коллекционером во время Второй мировой войны, будет выставлена на аукцион. Ожидаемая стоимость клада может достичь потрясающих 75 миллионов фунтов стерлингов — более 100 миллионов долларов США.
А в селе Розмарки, Великобритания, обнаружили сокровище с бронзовыми украшениями, пролежавшее в земле около трех тысяч лет.