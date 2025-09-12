ТСН в социальных сетях

«Коротше» и «корочє»: как правильно говорить по-украински без суржика

На украинском языке нет слова "корочє", поскольку это суржик. Для замены этого слова-паразита, используемого для суммирования, следует употреблять другие слова

Как на украинском «корочє»

В разговорном украинском языке слова «короче» и его разговорный вариант «корочє» являются одними из самых распространенных слов-паразитов. Они обычно используются для суммирования или сокращения мысли, однако засоряют речь и являются калькой из русского.

Оставить в прошлом слово «корочє» и его суржиковый вариант «коротше» – это важный шаг к чистоте речи. Часто люди думают, что можно просто «украинизировать» это слово, употребляя «коротше». Однако это неправильно. На украинском языке прилагательное «короткий» в значении «короче по объему» касается только физических объектов. Поэтому следует искать другие, более удачные соответствия.

К счастью, у украинского языка множество соответствий, которые делают наше общение чистым и выразительным.

Как сказать на украинском “корочє”: разнообразие украинских соответствий

Вместо одного слова «короче» украинский язык предлагает целый арсенал фраз, которые могут быть использованы в разных ситуациях. Среди них:

  • "Одним словом", «словом», «одне слово». Эти выражения универсальны и наиболее точны для суммирования сказанного. Они стилистически нейтральны и подойдут для любого разговора.

  • «Коротко кажучи». Это выражение является прямым, литературным соответствием русскому «короче говоря».

  • «На загал». Эту фразу используют, когда нужно обобщить сказанное, подведя итоги.

  • «Якщо коротко, то…» или «якщо стисло…». Эти конструкции всегда должны стоять в начале сообщения. Они сигнализируют собеседнику, что вы собираетесь изложить основную мысль кратко, не углубляясь в детали. ше

  • «Простіше кажучи», «простішими словами», «у двох словах», «швидше б сказати». Эти варианты тоже идеально подходят для подведения итогов, помогая передать суть без лишних слов.

  • «Загалом», «у двох словах», «простіше кажучи». Эти фразы помогут кратко изложить сущность разговора.

  • «Менше з тим», «до речі», «так ось». Эти варианты являются отличными переходными словами, чтобы изменить тему или вернуться к главному.

  • «Підсумуємо». Этот глагол прекрасно заменит «короче» в деловом общении.

Искоренение слов-паразитов и использование украинских соответствий не только обогатит вашу речь, но и сделает ее более точным и выразительным.

Правильные переводы постоянных выражений

Важно также знать, как правильно переводить устоявшиеся выражения, содержащие слово «кратко» и его формы:

  • долго ли, коротко ли — на украинском это можно передать как «чи довго, чи недовго», или ж «по якійсь годині».

  • кратко и ясно – переводится дословно как «коротко і ясно»..

  • короче рябиного носа — у этой идиомы есть свои колоритные украинские соответствия: «у комареву лапку» или «як комарів носик».

  • короче всего — “найближче”, или ж “найкоротше”.

  • я с ним коротко знаком – правильный перевод будет звучать так: «я добре (або близько) з ним знайомий».

  • становиться короче - “коротшати”.

