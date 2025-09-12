«Коротше» и «корочє»: как правильно говорить по-украински без суржика

Как на украинском «корочє»

В разговорном украинском языке слова «короче» и его разговорный вариант «корочє» являются одними из самых распространенных слов-паразитов. Они обычно используются для суммирования или сокращения мысли, однако засоряют речь и являются калькой из русского.

Оставить в прошлом слово «корочє» и его суржиковый вариант «коротше» – это важный шаг к чистоте речи. Часто люди думают, что можно просто «украинизировать» это слово, употребляя «коротше». Однако это неправильно. На украинском языке прилагательное «короткий» в значении «короче по объему» касается только физических объектов. Поэтому следует искать другие, более удачные соответствия.

К счастью, у украинского языка множество соответствий, которые делают наше общение чистым и выразительным.

Как сказать на украинском “корочє”: разнообразие украинских соответствий

Вместо одного слова «короче» украинский язык предлагает целый арсенал фраз, которые могут быть использованы в разных ситуациях. Среди них:

"Одним словом", «словом», «одне слово». Эти выражения универсальны и наиболее точны для суммирования сказанного. Они стилистически нейтральны и подойдут для любого разговора.

«Коротко кажучи». Это выражение является прямым, литературным соответствием русскому «короче говоря».

«На загал». Эту фразу используют, когда нужно обобщить сказанное, подведя итоги.

«Якщо коротко, то…» или «якщо стисло…». Эти конструкции всегда должны стоять в начале сообщения. Они сигнализируют собеседнику, что вы собираетесь изложить основную мысль кратко, не углубляясь в детали. ше

«Простіше кажучи», «простішими словами», «у двох словах», «швидше б сказати». Эти варианты тоже идеально подходят для подведения итогов, помогая передать суть без лишних слов.

«Загалом», «у двох словах», «простіше кажучи». Эти фразы помогут кратко изложить сущность разговора.

«Менше з тим», «до речі», «так ось». Эти варианты являются отличными переходными словами, чтобы изменить тему или вернуться к главному.

«Підсумуємо». Этот глагол прекрасно заменит «короче» в деловом общении.

Искоренение слов-паразитов и использование украинских соответствий не только обогатит вашу речь, но и сделает ее более точным и выразительным.

Правильные переводы постоянных выражений

Важно также знать, как правильно переводить устоявшиеся выражения, содержащие слово «кратко» и его формы: