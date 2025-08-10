Корова дала 343 литра молока за три дня, установив новый рекорд: известна порода

Корова / © Freepik

Реклама

В Бразилии во время недавнего молочного турнира корова породы джироландо установила новый национальный рекорд по производству молока одной коровой за три дня, дав 343 литра.

Об этом пишет Oddity Central.

Бразильская порода коров джироландо, гибрид голштинской и горной пород, давно известна своей невероятно высокой молочной продуктивностью. В среднем джироландо дает 3600 литров молока за 305-дневный период лактации, но некоторые особи могут давать более 100 литров в день. Бразильские скотоводы гордятся тем, что владеют коровами-рекордсменками породы джироландо, выведенной в этой южноамериканской стране, и соревнуются между собой в молочных турнирах, чтобы определить, чьи коровы дают больше молока за определенный период времени.

Реклама

Во время недавнего турнира в Делфим-Морейре, на юге штата Минас-Жерайс, корова породы джироландо установила новый национальный рекорд, дав 343 литра молока за три дня.

Хотя имена коровы и ее владельца не были раскрыты бразильскими СМИ, известно, что животное достигло ошеломляющего результата в 120 литров молока за один день, приближающийся к рекорду Гиннеса по ежедневному производству молока. 3 августа в 2019 году другая корова породы джироландо, Марилия, установила мировой рекорд ежедневного надоя молока, дав 127,6 литра молока. В результате порода джироландо также входит в список самых продуктивных пород коров.

Важно отметить, что фермеры тратят месяцы на подготовку своего скота к молочным турнирам, дополняя их рацион, чтобы интенсифицировать производство молока. Еще несколько лет назад использование стероидов и других запрещенных веществ в таких мероприятиях было обычным делом, но изменение правил ввело тестирование, а также обязательство привозить животных по крайней мере за 48 часов до первого доения турнира. Интервал между тремя ежедневными доениями также был установлен на восемь часов.

Чтобы понять, насколько высоко ценят скот в Бразилии, стоит отметить, что эта южноамериканская страна также является рекордсменкой по самой дорогой корове в мире — это животное породы нелоре, стоимость которого оценивается в 4,3 миллиона долларов.

Реклама

Напомним, в Житомирской области коровы испортили городской цветник. Дедушку-хозяина накажут.