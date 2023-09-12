Корова полностью провалилась в глубокую яму головой вниз: как ее спасали (видео)

В Сети появилось видео спасения коровы, упавшей в глубокую яму.

Животное имело несчастье упасть головой вниз без возможности выбраться оттуда самостоятельно.

К счастью, местному фермеру удалось вытащить ее. Загородный парк Виттон-Касл разместил видео спасения в социальных сетях. Сначала спасатели обвязали задние ноги ремнями. Для осуществления такой попытки потребовались силы многих людей, поэтому повезло, что у них была машина достаточной мощности, чтобы проделать тяжелую работу.

Когда корову подняли и вытащили из ямы, показалось, что она погибла, поскольку вообще не двигалась, но через мгновение она дала признаки жизни. Затем корову высвободили из прикрепленных ремней, животное осторожно встало на копыта и направилось обратно в стадо.

Напомним, в Одесской области девушка похитила корову и сдала ее на мясо. Она получила 16 тысяч гривен.

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