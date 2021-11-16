Корова сбежала из бойни в аквапарк, чтобы прокатиться на водной горке (видео)

Корова сбежала из бойни в аквапарк, чтобы прокатиться на водной горке (видео)

Видео с животным попало в Сеть.

В Бразилии корова сбежала из бойни и укрылась в аквапарке, а потом съехала с водяной горки. Развлечения коровы запечатлел один из посетителей — видео сразу стало вирусным.

Как пишет New York Post, этот случай произошел в 800 километрах от Рио-де-Жанейро.

Корова смогла каким-то образом ускользнуть от конвоиров. А ближайшим местом для укрытия оказался развлекательный аквапарк.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии женщина позвонила полиции и сообщила, что опоссум "держит ее в заложниках" в собственном доме.

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