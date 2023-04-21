Корова ворвалась в хозяйственный магазин и разлила там краску — видео

Животное нанесло ущерб более чем на 800 долларов.

В Израиле корова забрела в хозяйственный магазин.

Об этом пишет upi.com.

Очевидцы сняли, как животное сбивало предметы с полок и разливало краску.

В видео также слышно, как на заднем плане кричит женщина.

Владелец магазина в Эмуниме Дуду Гольдштейн сказал, что корова нанесла ущерб на сумму более 800 долларов.

Он добавил, что животное ушло из помещения через несколько минут. Травм не получили ни покупатели, ни крупный рогатый скот.

Дуду также напомнил, что в его магазин нередко залетали птицы, но посетительница-корова была первой представительницей своего вида.

Напомним, не так давно в больницу на Аляске пришел лось. Появление дикого животного в больнице для многих стало неожиданностью, но кое-кто совсем не испугался и начал кормить озорника из рук.

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