Коровье или растительное?: новое исследование разрушило популярный миф о молоке

Что говорят ученые о реальной пользе коровьего и растительного молока / © Pixabay

Реклама

В последние годы полки супермаркетов активно заполняют растительные альтернативы молока: миндальное, овсяное, соевое или кокосовое. Многие выбирают их, считая более здоровой и современной заменой традиционному продукту.

Однако новое исследование, о котором рассказывает научное издание Earth.com, доказывает: обычное коровье молоко все еще удерживает лидерство по питательности, и назвать растительные напитки его полноценным заменителем нельзя.

Исследователи говорят, что полезность молока для здоровья заключается не только в содержащихся в нем питательных веществах.

Реклама

Эксперты утверждают, что его природная структура помогает этим питательным веществам взаимодействовать, так как обогащенные растительные напитки не могут полностью воспроизвести.

За этим сравнением стоит идея, которую ученые называют молочной матрицей — природной структурой, связывающей молочные жиры, белки, минералы и более 100 активных соединений. То, как расположены эти части, кажется, изменяет, как организм воспринимает пищу.

Та же структура влияет на то, как быстро повышается уровень сахара в крови после стакана, как жир действует на холестерин и какие микробы процветают в кишечнике.

Наибольшая польза молока для здоровья

Наиболее заметным фактором, способствующим развитию скелета тела, является молоко. Его регулярное употребление связано с более крепкими костями и меньшим количеством переломов.

Реклама

В обзоре отмечается, что одна-две чашки молока в день могут снизить риск переломов на целых 43 процента.

Добавки кальция, долгое время использовавшиеся в качестве заменителя молочных продуктов, не обеспечивали такой же стабильной защиты. Некоторые исследования связывают даже высокие дозы с повышенным риском сердечных заболеваний у женщин старшего возраста.

По словам исследователей, кальций внутри пищи ведет себя мягче, чем кальций, принятый отдельно. Благодаря содержанию белка и фосфора он хорошо усваивается без сердечно-сосудистых эффектов, которые наблюдаются при высоких дозах.

Преимущества, выходящие за рамки здоровья костей

Кости — это лишь часть истории. Та же упаковка молока, похоже, стабилизирует уровень сахара в крови после еды и перемещает холестерин в полезном направлении, тогда как эффекты, полученные из свободных питательных веществ, не копируются надежно.

Реклама

Молоко также питает кишечный микробиом — огромное сообщество микробов в пищеварительном тракте, помогающее поддерживать организм.

Соединения в молочных продуктах, похоже, способствуют развитию полезных бактерий. Эта активность может быть связана с несколькими связями со здоровьем, которые исследователи продолжают проявлять.

Насыщенные жиры — это еще одна старая проблема с цельным молоком. Замкнутые внутри природной структуры, эти жиры ведут себя по-другому.

Обзор показывает, что это не повышает риск сердечных заболеваний так же, как и тот же жир после переработки.

Реклама

Чего не хватает растительным напиткам

Растительные молока редко содержат те же питательные вещества, что и природные, поэтому их добавляют путем обогащения. Организм не всегда хорошо усваивает прилагаемые формы.

Многие виды растительного молока также содержат добавленный сахар, растительное масло или загустители для улучшения вкуса и текстуры.

Растительные напитки все еще имеют ценность, а соя продемонстрировала понижающий эффект уровня холестерина и противовоспалительное действие у взрослых.

Австралийское исследование диетологии показало, что большинство растительных напитков на местных полках не содержат питательных веществ, таких как йод и витамин B12.

Реклама

Питательные вещества для детей

Беспокойство обостряется относительно маленьких детей. Врачи, работавшие над осмотром, предупреждают, что отказ от молочных продуктов без тщательной планировки может привести к реальной нехватке питательных веществ в те годы, когда от них зависит рост.

Белок, кальций, йод и витамин B12 возглавляют список недостающего. Без них дети становятся уязвимыми к заболеваниям, которые многие связывают с другой эпохой — рахита, зоба, цинги и тормозящие развитие недоедания.

Молоко тоже не безупречно. Очень большое количество — около литра в день — может вытеснить железо и привести к анемии у малышей.

Ферментация меняет картину

Молочные продукты изменяют характер, когда в них вмешиваются микробы. Ферментированные продукты, такие как йогурт и сыр, похоже, имеют больше пользы, чем обычное молоко благодаря соединениям, которые их живые культуры производят во время ферментации.

Реклама

Эти побочные продукты, кажется, успокаивают воспаление и питают более здоровую смесь кишечных бактерий.

Растущее количество исследований связывает регулярное потребление йогурта с понижением риска развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Сыр имеет схожую историю. Его плотная структура изменяет, как организм высвобождает и усваивает жир.

Некоторые исследования показывают, что сыр также способствует развитию полезных кишечных бактерий, несмотря на то, что он богат насыщенными жирами.

Реклама

Напомним, новое исследование поставило под сомнение распространенное мнение о безусловной пользе полного отказа от сахара.

Новости партнеров