Коровьи желчные камни стали дороже золота: что известно

Если спросить, какой побочный продукт мясной промышленности самый дорогой, вряд ли многие назовут коровьи желчные камни. Однако на самом деле эти небольшие жесткие образования могут стоить даже больше, чем золото.

Как пишет Oddity Central, речь идет об отложениях пищеварительных жидкостей, которые формируются в желчном пузыре крупного рогатого скота. Несмотря на свое происхождение, они высоко ценятся в некоторых странах.

На протяжении тысячелетий коровьи желчные камни используются в традиционной китайской медицине. Им приписывают лечебные свойства, в частности, в борьбе с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В последние годы спрос на этот продукт резко возрос. Одной из причин высокий уровень инсультов в Китае, который, по оценкам, втрое превышает показатели в США. Поэтому интерес к традиционным средствам лечения только усиливается.

По данным издания The Wall Street Journal, в 2025 году цена на коровьи желчные камни достигла примерно 5800 долларов за 28 г. На тот момент это было почти вдвое дороже золота.

Даже если цена с тех пор не изменилась, этот продукт все еще остается дороже драгоценного металла.

На рынке желчные камни продаются под названием Niu Huang (牛黄). Чаще их используют в качестве ингредиента традиционного препарата Angong Niuhuang Wan. Это средство применяют в китайской медицине при тяжелых неврологических состояниях, в частности инсультах, лихорадочных насекомых или нарушениях сознания.

Именно сочетание многовековой традиции и высокого спроса сделало коровьи желчные камни одним из самых дорогих побочных продуктов в мире.

