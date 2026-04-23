Косарь газона нашел 10 золотых слитков: что будет с сокровищем

Муниципальный служащий немецкого города Банневиц, пожалуй, никогда не забудет тот рабочий день, когда он во время кошения газона нашел десять золотых слитков. Поскольку владелец золота в течение установленного законом полугодового срока так и не появился, право на клад теперь принадлежит общине.

Об этом сообщает немецкое издание BR24.

Мэр Банневица Гайко Версиг заявил, что никто не смог достоверно доказать право собственности на десять золотых слитков, которые муниципальный служащий обнаружил во время кошения газона в октябре прошлого года.

«Я получил много электронных писем, телефонных звонков и сообщений», — добавил чиновник.

Однако, по его словам, ни один из претендентов на находку не смог предоставить необходимые доказательства права собственности, такие как действительный чек о покупке золота и серийные номера, выбитые на слитках.

Поскольку шестимесячный срок для выдачи заявлений об утраченном имуществе истек 17 апреля, муниципалитет городка, расположенного к югу от Дрездена, теперь может решить, что делать с золотом.

По словам Версига, окончательное решение, как ожидается, будет принято на заседании городского совета в следующий вторник вечером.

План заключается в том, чтобы местные общественные объединения получили выгоду от золота ориентировочной стоимостью 40 тысяч евро.

«В частности, речь идет об объединениях, занимающихся молодежной деятельностью и сохранением местных традиций и обычаев», — добавил немецкий мэр.

Ожидается, что избранные представители клубов получат золото в начале мая.

Сейчас золотые слитки остаются под охраной полиции.

Как сообщалось, в октябре 2025 года сотрудник муниципальной службы выполнял плановые работы по кошению травы на территории отстойника сточных вод. Вдруг в густой растительности он заметил что-то блестящее. Присмотревшись, мужчина понял, что перед ним золотые слитки.

Напомним, ранее в курортном городке Торре Лапилло на юго-западе Италии 57-летний мужчина случайно выбросил в мусорку старую жестянку, в которой хранил все свои сбережения — 20 золотых слитков. В отчаянии он обратился в полицию.