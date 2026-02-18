"Кошачье телевидение": действительно ли домашним животным нравится смотреть видео

Кот смотрит видео

Реклама

Если заглянуть в историю просмотров современной среднестатистической пары, там можно найти не только подкасты или сериалы, но и удивительные видео: например, часовая запись веревки, которую тянут экраном под пение птиц. И самый преданный зритель этого контента – не человек, а домашний кот .

О феномене «животного телевидения» рассказывает The New York Times.

Эпоха развлечений для четырехлапых

Сегодня YouTube предлагает больше контента для животных, чем они могут пересмотреть всю жизнь. Это бесконечные видео с писклявыми игрушками, белками, анимированными рыбками и многочасовые записи птиц. Есть даже специальные стриминговые сервисы, такие как DOGTV, где операторы снимают оригинальный контент для собак в более чем 20 странах мира.

Реклама

Основатель DOGTV Рон Леви объясняет, что начальная идея, возникшая еще в 2006 году, была простой: составить компанию одиноким собакам, пока хозяева на работе, и помочь им чувствовать себя менее тревожно. Но с развитием технологий этот рынок разразился.

«Мыльные оперы» для собак

Но что же привлекает животных? Исследования показывают, что вкусы любимцев разнятся. Кот по имени Гус, о котором вспоминает автор статьи, обожает видео с веревкой, пытаясь схватить ее лапами. Это видео имеет 3,2 миллиона просмотров, а ролик с мышами на желтом фоне – более 150 миллионов.

У собак же есть другие предпочтения. Опрос американских владельцев показал, что собачки почти не интересуются видео с машинами и лишь умеренно реагируют на людей. Их фаворит – другие животные, и прежде всего собаки.

«Собаки любят смотреть на собак, равно как люди любят смотреть на людей. Это, по сути, мыльные оперы для собак», — объясняет доктор Фрея Моват, ветеринарная офтальмологиня из Университета Висконсина-Мэдисона.

Реклама

Однако, в отличие от нас, собаки не являются «запойными» зрителями. Их внимание удерживается только короткими вспышками секундами, а не часами.

Развлечение или стресс

Важно понимать, что реакция на экран не всегда означает удовольствие. Когда собака лает на телевизор и бросается к нему, это может быть как радость («Привет, друг!»), так и защитная реакция («Это хищник, я должен атаковать!»).

Ученые предупреждают: темперамент имеет значение. Собаки с тревожным характером могут пугаться определенных звуков из динамиков, например грома или автомобильных гудков. Для них такое «досуг» может стать источником дополнительного стресса, а не расслабления.

Для кого это действительно?

Честно говоря, «животное ТВ» удовлетворяет и наши человеческие потребности. Нам нравится наблюдать, как наши любимцы реагируют на экраны – это отдельный жанр интернет-видео. Кроме того, включая восьмичасовое видео с птичками, мы стараемся унять собственное чувство вины за то, что оставляем пушистых одних дома.

Реклама

Будущее этой индустрии может быть еще более технологичным. Исследователи уже тестируют системы, позволяющие животным самостоятельно включать и выключать видео, приближаясь к экрану или отходя от него. Не удивляйтесь, если скоро ваш пес потребует собственный пульт от телевизора.

Напомним, некоторые породы собак особенно легко формируют тесную связь с хозяином . Специалисты объяснили, какие именно собаки чаще всего становятся надежными компаньонами.