«Кошачьи» лица вместо человеческих: редкое расстройство мозга удивило ученых

Мужчина видит черты кота на людях

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Когда кто-то выходит из комнаты, образ этого человека еще некоторое время живет в нашей памяти. Но для одного мужчины из недавних медицинских отчетов эта ментальная привычка приобрела невероятно буквальный характер: после операции на головном мозге черты глаз его собственного кота начали появляться на лицах людей вокруг.

О случае рассказывает New Atlas.

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Мужчина стал видеть глаза своего кота на лицах друзей

Этот удивительный визуальный сбой работал и в обратную сторону, ведь время от времени мужчина видел черты знакомых ему людей на морде своего кота.

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Такие эпизоды у 28-летнего мужчины, которого в медицинских исследованиях обозначили Карлом, подробно описало научное издание Cortex. Исследователи отмечают, что этот случай дарит науке редкую возможность заглянуть в сложные механизмы того, как именно человеческий разум собирает вместе пазл человеческого лица и переплетает свежие зрительные впечатления с воспоминаниями.

«Этот случай, когда Карл видит черты своей кошки в человеческих лицах и наоборот, демонстрирует, что отдельные детали могут извлекаться из памяти и влиять на наше текущее восприятие», — отмечает главный специалист Лаборатории социального восприятия в Дартмутском колледже Брэд Дюшейн.

Чтобы наглядно показать пережитое пациентом, команда Дюшейна долгие месяцы восстанавливала увиденное с помощью искусственного интеллекта, тщательно корректировала детали по словам самого мужчины, пока не воспроизвела именно то, что видел Карл.

Такие воспроизведения помогут ученым разгадать алгоритмы формирования зрительных образов.

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Для большинства людей узнавание знакомого лица является чем-то обыденным и автоматическим. Но автор оригинальной статьи признается, что сам сталкивается с тяжелой формой прозопагнозии — так называемой «слепоты на лицо», из-за которой простая задача каждый день превращается в серьезный вызов.

В глубинах человеческого мозга скрыты специализированные сети, которые с молниеносной скоростью создают уникальные «фотороботы» друзей или родных. Когда же в этой сложной системе возникают сбои, последствия могут оказаться крайне непредсказуемыми.

В случае Карла поражение зрительных механизмов началось после хирургического вмешательства. Медики удаляли артериовенозную мальформацию — опасный комок аномальных сосудов, который образовался в правой задней височной зоне мозга. Этот участок отвечает за речевые процессы, обработку зрительных сигналов, ориентацию в пространстве и контекстную память.

Поэтому операционное вмешательство в мозг всегда скрывает немало рисков, о которых даже подумать трудно.

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Как рассказывают в пресс-службе Дартмутского колледжа, серая полосатая кошка по кличке Луна обычно является первым живым существом, которое Карл видит по утрам. В определенные дни ее отчетливые миндалевидные глаза, большие зрачки и характерные полоски вдруг материализуются на лицах людей как во время общения с людьми, так и на экранах мониторов.

Работает это и наоборот: на морде кошки Карл может видеть черты лиц своих коллег.

Специалисты классифицируют этот феномен как разновидность палинопсии — состояния, при котором увиденные когда-то образы не исчезают из виду и внезапно возвращаются. Кроме того, у мужчины заметили признаки прозопометаморфопсии — чрезвычайно редкой патологии, которая искажает визуальное восприятие лиц.

Это состояние, иногда называемое «синдромом демонического лица», может менять пропорции, расположение, цвет и фактуру черт. В ситуации с Карлом чужеродные элементы настолько безупречно вплетаются в видимое лицо, что вместе с мимикой двигаются при малейшем изменении угла зрения или расстояния. Приступы у мужчины могут длиться час или целый день.

Случалось ли такое с людьми раньше

Самое важное, что мужчина хорошо осознает источник этих чужеродных деталей. Это четко указывает на то, что отдельные составляющие облика извлекаются непосредственно из долговременной памяти, где надежно сохранились образы животного или товарищей.

Подобные случаи уже фиксировались раньше с другими людьми. В 1986 году медики описывали 58-летнюю женщину, которая после того, как посмотрела на пуделя, начала видеть в автобусе всех людей с лицами именно этой собаки. Важно, что этот эффект проявился через четыре месяца после инсульта, который затронул правую заднюю височную область.

Другие документированные примеры свидетельствуют о том, насколько причудливо может деформироваться работа мозга после травм.

Так, в отчете за 2014-й год упоминается пациентка, у которой после инсульта лица других людей превратились в сплошной набор странных гримас: они казались ей то неестественно старыми, раздутыми или грязными, а узнавать близких стало чрезвычайно трудно.

Похожий случай описывало издание Lancet два года назад. Тогда 58-летний мужчина видел у людей глубокие борозды и вытянутые черты, хотя на самом деле люди выглядели обычно. В анамнезе пациента было примечание о тяжелой черепно-мозговой травме и возможном отравлении угарным газом, хотя четкой причины аномалий зрения и работы мозга установить не удалось.

Пока единичные медицинские случаи не дают полного ответа на вопрос, как именно мозг делает такие ментальные подмены. Но каждый документированный случай помогает людям, которые сталкиваются с этими вызовами, а также ученым, которые пытаются раскрыть особенности работы мозга после операционных вмешательств.

Зрение: последние новости

Напомним, что научные исследования подтверждают определенные отличия в цветовосприятии между полами, но не доказывают миф о том, что каждая женщина видит больше оттенков, чем мужчина. В частности, наследственные нарушения распознавания красного и зеленого цвета значительно чаще встречаются у мужчин, поскольку ответственные гены расположены в Х-хромосоме.

В то же время уникальное явление тетрахроматии, когда в сетчатке потенциально могут быть четыре типа колбочек вместо трех, теоретически возможно у некоторых женщин из-за наличия двух Х-хромосом. Но наличие дополнительных клеток еще не гарантирует сверхзрение, поскольку мозг должен научиться обрабатывать этот сигнал, а само явление случается крайне редко.

В целом способность различать цвета зависит не только от генетики и биологии зрительной системы, но и от возраста, освещения, тренировки и словарного запаса.

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