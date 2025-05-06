Кошачьи привычки, которые могут вас удивить: что означает каждый взгляд и движение

Котенок / © Pixabay

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Некоторые поведенческие повадки кошек могут вас удивить. Есть немало странных вещей, которые понятны только владельцам кошек. Например, когда кот приносит безжизненный мышонок или заставляет вас опрокинуть напиток со стола. Ученые еще не все знают о котах, но уже достаточно изучили их, чтобы определить: определенное поведение свидетельствует либо о комфорте животного, либо о какой-то проблеме.

Об этом пишет Gloriousa.

Как кошки требуют внимания

Кошки любят прерывать вам работу, выпрыгивая на стол. Неважно, читаете ли вы книгу или печатаете на ноутбуке — они без колебаний лягут прямо на вас. Так кот будто говорит: «Остановись и обрати на меня внимание». Он хочет, чтобы вы гладили его вместо взаимодействия с любым другим предметом.

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Почему кошки игнорируют вас

Коты — умные, но очень упрямые создания. Это не потому, что они не знают своего имени. Они просто не желают к вам подходить. Собака прибежит на зов, а кот, вероятнее всего, вас проигнорирует. Они проявляют расположение по-своему и подойдут только тогда, когда сами того захотят.

Как коты находят комфорт

Котята, когда сосут молоко, нажимают лапками на молочные железы матери, стимулируя выделение молока. Этот инстинкт сохраняется у кошек и во взрослом возрасте. Взрослые кошки часто сминают мягкие части тела человека лапками, потому что ассоциируют это с материнским теплом. Эксперты считают, что такое поведение свидетельствует либо о счастье, либо о необходимости снять стресс.

Почему коты вас обнюхивают

Коты — очень любознательные существа, и они любят нюхать своих близких. Если ваш кот неожиданно подходит и нюхает вас — это потому, что хочет узнать ваш знакомый запах.

Почему коты жуют пластик

Если ваш кот внезапно начинает грызть непригодные для еды предметы, время обратиться к ветеринару. Жевание пластика может свидетельствовать о расстройстве, известном как «пика». специалиста.

Как коты демонстрируют раздражение

Когда кот наблюдает за птицей через окно, его пристальный взгляд может сопровождаться быстрым цоканьем зубов. Эксперты полагают, что это проявление фрустрации. Кот хочет добраться до птицы, но понимает, что окно — преграда. Другие исследователи предполагают, что это естественная реакция — так кот разогревает мышцы перед охотой.

Как кошки открываются вам

Если ваш кот ведет себя так, он демонстрирует доверие и позволяет вам приблизиться. Это может выглядеть не слишком привлекательно, но свидетельствует о том, что ваш любимец чувствует себя комфортно рядом с вами и рад, когда вы его расчесываете.

Как коты пытаются играть

Кошки любят лежать на спине и перекатываться. Они делают это только тогда, когда чувствуют себя в безопасности, поскольку показывать живот — проявление уязвимости. Это может быть просто потягивание, но также способ пригласить вас к игре. Эксперты считают, что коты крутятся так, когда хотят поиграть. Но иногда это также способ обозначить территорию — оставив свой запах, например, на вашем новом ковре.

Почему коты плачут ночью

Пока вы спите, кот часто гуляет по дому. Они гораздо активнее ночью, и это нормально, пока не начинается громкое мяуканье. Это случается, когда кот хочет поймать добычу в помещении. Если мышей или насекомых нет, кот может мяукать из разочарования. Чтобы это уменьшить, играйте с котом днем, чтобы он уставал и спал ночью.

Почему коты играют в тайники

Если вы видите своего кота, спрятанного в тесном уголке — это нормально. Кошки так чувствуют себя в безопасности. В дикой природе они ищут защиту в маленьких просторах — норах, пещерах. Домашние кошки также часто выбирают небольшие места, как коробки или пространство под умывальником, даже если рядом есть мягкая удобная кровать. Это инстинктивное поведение, которое сохранилось и после одомашнивания.

Признаки, что ваш кот беспокоен

Иногда кот внезапно вбегает в комнату на полной скорости. Это признак избытка энергии. Не охотящиеся домашние коты нуждаются в способе ее потратить. Такие внезапные всплески активности нормальные. Если это часто происходит, играйте с котом больше, чтобы он мог разрядиться.

Когда кот приносит вам «подарки»

Многим знакома ситуация, когда кот приносит к вашим ногам мертвую птицу или мышь. Это отвратительно, но и трогательно. Когда ваш кот был котёнком, его мама приносила ему еду. Если он делает это для вас, это может быть признаком признательности. А может, он просто хочет вашего внимания.

Когда ваш кот расслаблен

Если кот лежит на спине с вытянутыми лапами, это свидетельствует о его покое. Такая поза показывает, что он чувствует себя в безопасности и не боится угрозы. Это хороший признак — значит, ваш любимец счастлив, доверяет вам и чувствует себя как дома.

Как коты предупреждают о проблемах

В природе коты закапывают свои экскременты, чтобы хищники не обнаружили их по запаху. Дома они делают то же в лотке. Но если кот вдруг закончил это делать, то это может быть сигналом. Возможно, проблема с лотком, но также — признак тревожности или даже попытка предупредить вас о болезни.

Как коты предупреждают о возбуждении

Кошки передают эмоции не только глазами, но и ушами. Если уши начинают дергаться вперед-назад — лучше отойти: кот возбужден. Если уши устремлены вперед — он спокоен. Если назад или плотно прижаты к голове — нервничают или настроены агрессивно. Чтобы понять настроение кота — обращайте внимание на его уши.

Когда кот нападает на ваши ноги

Иногда ваш кот может внезапно атаковать ваши ноги, особенно когда вы проходите мимо. Это может показаться агрессивным поведением, но обычно оно вызвано скукой или избытком энергии. Это также может быть инстинкт охоты — ваша нога двигается, и это триггер для атаки. Если это случается часто, попробуйте играть с котом больше и предоставить ему другие способы для выражения энергии.

Напомним, ранее мы писали о том, что есть 12 вещей, которые очень обожают кошки больше свежей пищи.