Как понять, что кот вас любит: 7 скрытых признаков благосклонности и доверия

Коты известны своей независимостью и эмоциональной сдержанностью. Многим владельцам иногда кажется, что их любимцы позволяют себя любить, ничего не давая взамен. Однако специалисты по поведению животных уверяют: коты привязываются к людям не меньше собак, просто они демонстрируют это иначе.

Об этом пишет The Page.

Одним из самых трогательных проявлений любви является так называемый «кошачий поцелуй». Это происходит, когда кот смотрит вам в глаза и медленно, неторопливо моргает. В дикой природе хищники никогда не закрывают глаз перед врагом. Поэтому такой жест — это знак абсолютной безопасности и покоя в вашем присутствии. Эксперты советуют медленно моргнуть в ответ, чтобы показать взаимность чувств.

Если кот постоянно путается под ногами, трется о вас головой или боком — это не просто просьба покормить. Таким образом, животное обозначает вас своим запахом (феромонами), демонстрируя другим, что вы входите в его «стаю» и безопасное пространство. Физическая близость кошек является важной составляющей социальных связей.

Хотя коты могут мурлыкать по разным причинам (даже от боли), громкое и ритмичное мурлыканье рядом с хозяином, особенно во время поглаживания, является признаком высочайшего удовольствия. Это свидетельствует о том, что животное испытывает комфорт и положительные эмоции, связанные именно с вами.

Принесенная в постель игрушка, а в случае частного дома — мышь или птичка, может шокировать владельца. Однако для кота это акт высочайшей заботы. Делясь добычей, хищник признает вас членом своей семьи, о котором нужно заботиться. Ругать за такое поведение не стоит, ведь животное делает это искренне.

Во сне любое животное наиболее уязвимо. Поэтому выбор места для сна — это вопрос стратегической безопасности. Если кот усаживается спать у вас в ногах, на груди или просто плотно прижимаясь спиной, это значит, что он чувствует себя защищенным рядом с вами и полностью вам доверяет.

Живот — самое уязвимое место кошачьих, где расположены жизненно важные органы. Если кот переворачивается на спину и подставляет животик, это сигнал максимального доверия.

Важно: этот жест не всегда является приглашением почесать живот. Часто это просто демонстрация привязанности, и попытка потрогать может закончиться «кусем».

Кот, который следует за вами из комнаты в комнату, «контролирует» поход в ванную или на кухню, действительно демонстрирует социальную привязанность. Животное интересуется вашей жизнью и стремится участвовать во всех процессах, просто чтобы быть рядом.

