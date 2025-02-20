Кошка-авантюристка получила пожизненный бесплатный проезд после самостоятельного путешествия на поезде

В Великобритании отважная кошка стала настоящей звездой железнодорожных происшествий. Если недавно мейн-кун по кличке Миттенс стала случайной пассажиркой нескольких авиационных рейсов, то Тилли отправилась в свое путешествие "спланировано".

Как сообщает New York Post, двухлетняя путешественница преодолела более 27 км на поезде, путешествуя от Уэйбриджа до лондонского вокзала Ватерлоо без своего хозяина. И теперь ее история получила невероятное продолжение – Юго-Западная железная дорога вручила Тилли собственную смарт-карту Cat2Go, что гарантирует ей бесплатный проезд поездами на всю жизнь.

После того, как Тилли отправилась в свое невероятное путешествие, ее владельцу, 52-летнему Майклу Харди, пришлось ехать через всю столицу, чтобы забрать свою усатую любимицу и вернуть ее домой.

Тилли / Фото: SWNS

Тилли / Фото: SWNS

Как только история попала в заголовки новостей, Юго-Западная железная дорога решила сделать для животного особый подарок – собственную смарт-карту для будущих приключений в своих поездах.

"На случай, если наша усатая путешественница снова окажется по-кошачьи авантюрной, мы решили выдать Тилли ее собственную смарт-карту "Cat2Go" – с правом бесплатного проезда по нашей сети на протяжении всех девяти ее жизней. Ей просто нужно не забыть прикоснуться к ней!" – сказал пресс-секретарь.

Тилли / Фото: SWNS

Владелец Майкл встретится с сотрудниками станции Уэйбридж, чтобы получить физическую копию железнодорожной карты, на которой будет указано имя Тилли.

Напомним, турист проехал в такси почти 1000 км в неправильном направлении. Путешественник допустил ошибку.

Читайте также: