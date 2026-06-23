Кошка может умереть из-за обычного переедания со стола: о чем предупредили ветеринары

Кот / © unsplash.com

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Куриные кости, которые многие владельцы домашних животных считают безопасными, на самом деле могут представлять серьезную угрозу для здоровья кошек. Ветеринары предупреждают, что даже один проглоченный осколок способен вызвать опасные осложнения — от удушья до повреждения внутренних органов.

Об этом сообщило издание Catster.

Несмотря на то, что кошки являются хищниками и в природе могут поедать добычу вместе с костями, домашние животные сталкиваются с другими рисками. Особую опасность представляют кости, остающиеся после приготовления пищи.

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По словам специалистов, наиболее серьезными последствиями могут стать закупорка или разрыв желудочно-кишечного тракта. В обоих случаях животному, как правило, требуется хирургическое вмешательство. Особенно опасна перфорация кишечника, когда острый осколок кости прокалывает стенку органа или другие внутренние ткани. Такое состояние может угрожать жизни кота.

Ветеринары отмечают, что вареные куриные кости гораздо опаснее сырых. При термической обработке они становятся хрупкими и легко раскалываются на острые осколки. Именно эти осколки могут вызывать повреждения пищеварительного тракта.

Сырые кости реже раскалываются на острые куски, однако сопряжены с другим риском. Вместе с сырым куриным мясом животное может заразиться бактериальной инфекцией.

Кроме того, такие бактерии могут передаваться людям через слюну или испражнения кошки. Особенно уязвимыми к заражению считаются дети, пожилые люди и лица с ослабленной иммунной системой.

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Еще одной опасностью является риск удушья. Осколок кости может застрять в дыхательных путях или ротовой полости. Если животное начинает часто потирать морду лапой, трясти головой или испытывает проблемы с дыханием, это может свидетельствовать о том, что осколок застрял во рту или горле.

Специалисты советуют действовать немедленно, если стало известно, что кот проглотил куриную косточку. Прежде всего нужно проверить, нормально ли он дышит и нет ли признаков удушья. Также важно убрать остальные кости, чтобы животное не съело их. После этого следует связаться с ветеринаром и сообщить, сколько костей мог проглотить кот, были ли они сырыми или вареными и когда именно это произошло.

В то же время ветеринары категорически не рекомендуют пытаться самостоятельно вызвать у животного рвоту. При обратном прохождении острый осколок может повредить пищевод или желудок и привести к дополнительным травмам.

Даже если после инцидента кот чувствует себя нормально, за ним нужно внимательно наблюдать в течение следующих часов и дней. Тревожными симптомами могут быть рвота, вздутие живота, отсутствие стула, отказ от еды или воды, вялость, а также болезненная реакция на прикосновения к животу.

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В некоторых случаях кость может пройти через пищеварительную систему без серьезных последствий, хотя у животного могут возникнуть временные расстройства пищеварения или диарея. Однако ветеринары подчеркивают, что даже при отсутствии симптомов стоит проконсультироваться со специалистом. При необходимости врач может назначить рентгенологическое обследование, чтобы определить местонахождение кости и оценить возможные риски.

Если ветеринар разрешает наблюдать за животным дома, обычно рекомендуется обеспечить кошке доступ к свежей воде и соблюдать назначенные рекомендации по кормлению. Также владельцам советуют следить за состоянием лотка и наблюдать за испражнениями животного.

Самым простым способом избежать опасной ситуации остается профилактика. Специалисты советуют не оставлять куриные кости в открытом доступе и выбрасывать их в мусорные контейнеры с крышками, которые животное не сможет открыть или опрокинуть. Особенно это касается вареных костей, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья кошек.

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