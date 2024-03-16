"Кошка-оборотень": редкое животное ищет дом, однако многих пугает ее странная внешность

Кошка редкой породы ликой по кличке Ферн осталась на попечении центра защиты кошек в английском городе Уоррингтон после смерти ее хозяина. Животное внешне похоже на оборотня-ликантропа в европейской мифологии, что отпугивает многих людей, которые обращаются в центр в поисках домашнего любимца.

Об истории Ферн рассказало издание Daily Star.

Журналисты призвали людей обратить внимание на уникальную кошку, которая может стать прекрасным компаньоном, и отметили, что во всем мире насчитывается всего около двух сотен представителей этой породы.

Как выглядит "кошка-оборотень" – особенности породы ликой

Этих кошек называют "кошками-оборотнями", потому что они выглядят довольно необычно из-за уникальной шерсти, которая встает торчком в определенных позах, что делает их похожими на ликантропов, как их обычно изображают в фантастических фильмах.

Эта странная порода возникла совсем недавно в результате естественной мутации обычной короткошерстной кошки. В 2012 году разработан стандарт породы, принятый международной фелинологической федерацией TICA. После этого порода была признана еще несколькими федерациями.

Кошки породы ликой имеют залысины вокруг глаз и носа, и очень редкую шерсть или даже лысые лапы. К тому же у них почти нет подшерстка, поэтому на ощупь их шерсть больше похожа на человеческие волосы.

К стандартам породы также относится и редкий цвет – черные и белые ворсинки равномерно распределяются по всему телу, что выглядит как волосы с проседью. В фелинологии такой окрас называется чалым.

Еще одна удивительная особенность ликоев заключается в том, что в зависимости от сезона они полностью сбрасывают шерсть, которая затем снова отрастает. Но генетические исследования показали, что у этих кошек нет генов, присущих еще одной странной породе – сфинксам.

Кошек породы лекарства в мире насчитывается около 200 особей. Иллюстративное фото: Freepik / Фото: Freepik

В Cats Protection рассказали о судьбе Ферна

Руководитель центра защиты кошек Линдси Керр обратилась к подписчикам на странице организации в Facebook с просьбой отозваться к тем, кто считает, что сможет полюбить Ферн и подарить ей дом и заботу.

"Ферн будет счастлива в спокойном доме, где нет других домашних животных и детей. К сожалению, к ней пока мало кто проявляет интерес, но ведь она действительно милая девочка", – написала Линдси в сообщении.

Линдси также рассказала, что в центре рядом с другими животными Ферн трудно было адаптироваться, поэтому одна из сотрудниц забрала ее к себе домой на временное содержание. После того как кошка успокоилась после внезапных перемен в ее жизни, она, по словам Линдси, "вылезла из своей скорлупы".

В центре отметили, что Ферн была счастлива в спокойном доме без других животных и детей и станет прекрасным компаньоном, потому что охотно общается с людьми.

После публикации фото Ферн на странице Facebook, очень много людей отреагировали на сообщение эмоциональными комментариями и понравившимися. В центре надеются, что в ближайшее время редкая кошка найдет свой дом и семью, которая ее по-настоящему полюбит.

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