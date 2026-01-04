Кошка «отомстила» хозяйке за ночь на улице и развеселила сеть

Кошка / © Pixabay

Реклама

Женщина оставила свою кошку ночевать за дверью дома, а утром была ошеломлена ее реакцией. Маленькая пушистая «месть» хозяйки вызвала настоящий фурор в соцсетях.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Видео, которое хозяйка опубликовала на TikTok, показывает, что кошка всю ночь ждала за дверью и с самого утра наблюдала за происходящим в доме, сопровождая это громким мяуканьем. Животное будто требовало немедленно впустить его внутрь.

Реклама

«Утро после того, как ты выбежала на улицу, пока твои люди собирались спать», — подписала видеоролик владелица кошки.

Когда дверь наконец открыли, кошка мгновенно ворвалась в дом, осмотрев все углы, демонстрируя сначала недовольство. Однако после того, как хозяйка накормила ее и обняла, раздражение быстро сменилось на нежность.

«Думала, что она предназначена для улицы, а оказалось, что нет», — добавила женщина в подписи к ролику.

Видео быстро стало популярным на TikTok: его посмотрели тысячи людей, а количество лайков превысило 150 тысяч, а комментариев появилось более 1 200.

Реклама

Пользователи по-разному реагировали на забавное поведение кошки. Один из комментаторов иронично отметил: «Бедное существо даже несколько минут не ело». Другая пользовательница добавила: «Если бы у нее были большие пальцы, она бы точно бросала камешки в ваше окно».

Однако нашлись и те, кого возмутила сама ситуация. Некоторые осуждали хозяйку за то, что оставила животное на улице на ночь. Один из комментаторов написал: «Я бы не смог спать, зная, что мой кот ночует на улице».

Напомним, ранее мы писали о том, что хозяева оставили впервые собаку одну дома, а когда вернулись, то что, что они увидели вызвало у них шок.