Кошка превратилась в "ягненка": американка случайно завела редкого кудрявого кота

Кошка Фети / © Newsweek

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Когда Сара Абдалла из Лос-Анджелеса взяла домой белоснежного котенка, она не подозревала, что со временем животное кардинально изменится. Сначала у любимицы была обычная прямая шерсть, но с возрастом ее мех стал кудрявым, как у ягненка. Впоследствии выяснилось, что кошка принадлежит к чрезвычайно редкой породе — ламбкин.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Сейчас Фете уже три года. Ее внешность привлекла внимание пользователей TikTok: видео с кошкой, которое Сара опубликовала на платформе, набрало более 2 миллионов просмотров и 380 тысяч лайков. В ролике животное прижималось к руке хозяйки, демонстрируя свою необычную волнистую шерсть.

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«Ее шерсть на самом деле была преимущественно прямой, когда она была котенком, но когда она выросла, она превратилась в красивые кудри, которые она имеет сейчас. Люди всегда спрашивают, сделали ли ей химическую завивку, но нет — эти кудри полностью натуральные», — отметила Сара.

Женщина также отметила, что у Феты оказались и другие особенности. В частности, у нее гетерохромия — один глаз голубой, другой — зеленый. Кроме того, у животного обнаружили недостатки слуха.

Фета оказалась представительницей породы ламбкин — молодой и малоизвестной породы кошек, которую вывели путем скрещивания манчкина и селкирк-рекса. Основные черты ламбкинов: короткие лапы, клиновидная голова с большими ушами, выразительные глаза и кудрявая шерсть с густым подшерстком. Благодаря своей уникальной внешности эти животные быстро завоевывают популярность в сети.

В комментариях к видео пользователи активно обсуждают внешность Феты. Некоторые впервые узнали, что у котов может быть естественно вьющийся мех, другие шутят, что животное регулярно посещает салон красоты.

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