Кошка проглотила 5-сантиметровую иглу с нитью - фото

Кошка породы Рэгдолл по кличке Лулу из Англии сильно испугала свою хозяйку, проглотив 5-сантиметровую иглу с нитью.

Как сообщает SWNS, годовалая пушистая проглотила их после того, как владелица, 55-летняя Джейн Бригам-Кертис, оставила их на подоконнике, чтобы ответить на телефонный звонок.

"Все произошло так быстро, в течении 20 или 30 секунд. Это было воскресное утро, я положила иглу на подоконник, чтобы ответить на звонок, услышала странный скрежет и заметила, что игла исчезла", — вспомнила женщина.

Кошка проглотила иглу с нитью / Фото: swns

Джейн сразу же забеспокоилась и поехала с любимицей в отделение неотложной ветеринарной помощи. К слову, женщина сама работает в регистратуре ветклиники и знала, насколько ужасной может стать эта ситуация.

Когда они прибыли в заведение, Лулу сделали рентген, который показал, что игла с нитью действительно застряла в желудке кошки. Затем ветеринары с помощью эндоскопии обнаружили иглу.

Лулу проглотила 5-сантиметровую иглу / Фото: swns

"Сложнее всего было то, что Лулу съела пищу, так что это было похоже на поиск "иглы в стоге сена". На самом деле, она была спрятана между сухим печеньем и угощениями, и сначала мы заметили красную нить, а потом очень медленно проследили за ней до иглы", — поделилась она.

Впрочем, дыхание Лулу затрудняло поиск иглы, поскольку еда в ее желудке тоже перемещалась. Чтобы достать ее, врачи вставили кошке через рот зонд, полностью прошедший в ее желудок. Они также использовали щипцы, чтобы вытащить нить, и все это испытание длилось всего около 40 минут.

Животному даже не понадобилось накладывать швы / Фото: swns

И, наконец, животному даже не понадобилось накладывать швы.

Четырехлапа отправилась домой из кабинета ветеринара лишь через несколько часов после того, как они удалили иглу.

По словам ее владелицы, Лулу, к счастью, полностью поправилась.

"Это было такое облегчение. Я знаю, что есть некоторые вещи, которые животные проглатывают, которые могут безопасно пройти через систему и выйти на другом конце. Вы не можете рисковать с острой иглой, особенно с прикрепленной нитью, поэтому я очень благодарна команде", – добавила она.

Джейн и Лулу / Фото: swns

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