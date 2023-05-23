Кошка проглотила 5-сантиметровую иглу с нитью - фото

Животное удалось спасти и даже не пришлось накладывать никаких швов.
Кошка породы Рэгдолл по кличке Лулу из Англии сильно испугала свою хозяйку, проглотив 5-сантиметровую иглу с нитью.
Как сообщает SWNS, годовалая пушистая проглотила их после того, как владелица, 55-летняя Джейн Бригам-Кертис, оставила их на подоконнике, чтобы ответить на телефонный звонок.
"Все произошло так быстро, в течении 20 или 30 секунд. Это было воскресное утро, я положила иглу на подоконник, чтобы ответить на звонок, услышала странный скрежет и заметила, что игла исчезла", — вспомнила женщина.
Джейн сразу же забеспокоилась и поехала с любимицей в отделение неотложной ветеринарной помощи. К слову, женщина сама работает в регистратуре ветклиники и знала, насколько ужасной может стать эта ситуация.
Когда они прибыли в заведение, Лулу сделали рентген, который показал, что игла с нитью действительно застряла в желудке кошки. Затем ветеринары с помощью эндоскопии обнаружили иглу.
"Сложнее всего было то, что Лулу съела пищу, так что это было похоже на поиск "иглы в стоге сена". На самом деле, она была спрятана между сухим печеньем и угощениями, и сначала мы заметили красную нить, а потом очень медленно проследили за ней до иглы", — поделилась она.
Впрочем, дыхание Лулу затрудняло поиск иглы, поскольку еда в ее желудке тоже перемещалась. Чтобы достать ее, врачи вставили кошке через рот зонд, полностью прошедший в ее желудок. Они также использовали щипцы, чтобы вытащить нить, и все это испытание длилось всего около 40 минут.
И, наконец, животному даже не понадобилось накладывать швы.
Четырехлапа отправилась домой из кабинета ветеринара лишь через несколько часов после того, как они удалили иглу.
По словам ее владелицы, Лулу, к счастью, полностью поправилась.
"Это было такое облегчение. Я знаю, что есть некоторые вещи, которые животные проглатывают, которые могут безопасно пройти через систему и выйти на другом конце. Вы не можете рисковать с острой иглой, особенно с прикрепленной нитью, поэтому я очень благодарна команде", – добавила она.
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