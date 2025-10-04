Кошка прячется под одеяло: что означает такое поведение и когда стоит бить тревогу

Коты / © pixabay.com

Реклама

Многие владельцы замечали, что их кошки любят залазить под одеяло — иногда на ночь, иногда днем, просто, чтобы передохнуть. Ветеринары объясняют: такое поведение может быть вполне естественным, но иногда оно свидетельствует о стрессе или проблемах со здоровьем.

Об этом сообщило издание Catster.com.

Одной из самых распространенных причин является инстинкт выживания, который кошки унаследовали от своих диких предков. В природе они прятались в норах или среди травы, чтобы избежать хищников и наблюдать за добычей. Хотя домашние любимцы больше не нуждаются в таких мерах безопасности, инстинкт остался.

Реклама

Вторая причина — поиск безопасности и покоя. Животные, как и люди, стремятся к теплу и защите. Под одеялом кошка чувствует себя защищенной, особенно когда рядом ее хозяин. Такой ритуал может быть способом почувствовать связь с человеком и создать собственную «зону комфорта».

Для некоторых кошек важным фактором является комфорт во время сна. Они предпочитают закрытые пространства, где ничто не мешает отдыху. Такие животные часто любят спать в переносках или специальных норах для кошек — одеяло дает подобное ощущение безопасности.

Иногда это может быть проявлением игры. Кошка прячется под одеялом, а затем внезапно выпрыгивает, атакуя движущийся объект или даже другую кошку. Такое поведение — часть естественного игрового инстинкта, который помогает поддерживать форму и тренирует реакцию.

Еще одна причина — тревожность или страх. Если в доме появились громкие звуки, новые запахи или незнакомые люди, пугливое животное может попытаться спрятаться под одеялом. Ветеринары советуют обратить внимание, если это случается часто — в большинстве случаев достаточно сменить обстановку или устранить источник страха.

Реклама

Не менее важный фактор — тактильные ощущения. Некоторым кошкам просто нравится текстура определенной ткани. Они выбирают одеяла из мягких или теплых материалов, которые приятны для кожи и шерсти.

Последняя, седьмая причина — возможная болезнь. Если кошка вдруг начала часто прятаться, избегает контактов и выглядит подавленной, это может быть сигналом плохого самочувствия. Ветеринары советуют в таком случае не медлить и обратиться в клинику для проверки здоровья животного.

Напомним, коты не только радуют хозяев, но и реально улучшают психическое и физическое состояние. Доказано: общение с ними снижает стресс и укрепляет сердце.