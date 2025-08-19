Кошка-путешественница "зайцем" уехала в другой город: нашли ли ее хозяева

Кошка / иллюстративное фото / © pexels.com

Неожиданное приключение произошло с кошкой из Германии: охотясь на мышей, животное случайно запрыгнуло в поезд и поехало в большой город. Пассажиры заметили необычную «путешественницу», которая преодолела 60 км, а уже на станции в Гамбурге ее встретила полиция.

Интересно, что кошка путешествовала «зайцем», оставаясь незамеченной для большинства пассажиров. Только один внимательный свидетель позвонил в полицию, чтобы сообщить о необычной попутчице. На конечной станции полицейские уже ждали четвероногую путешественницу.

Счастливую «беглянку» сразу накормили и напоили, а затем отвезли в местный приют для животных. Оказалось, что хозяева кошки уже разыскивали ее после того, как животное убежало от женщины, которая пыталась ее поймать на перроне. Теперь счастливые владельцы могут забрать свою любимицу из Гамбурга домой в Любек.

Кошка-путешественница, которая вернулась домой после поездки в другой город / © Bild

К слову, в Новой Зеландии кот по имени Леонардо да Пинчи получил славу благодаря своим необычным «способностям». Пушистик специализируется на краже нижнего белья, чем привлек внимание не только владельцев, но и всех местных жителей, став настоящим криминальным авторитетом в мире котов.