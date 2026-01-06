Кошка родила котенка с двумя лицами: как выглядит он (чувствительные кадры)

Котенок / © unsplash.com

Любители животных во всем мире были одновременно очарованы и расстроены кадрами, опубликованными 26-летним Абдулрауфом Мусом из Лагоса, Нигерия. Мужчина показал в соцсети TikTok новорожденного котенка, появившегося на свет с редкой аномалией — двумя лицами.

Об этом пишет Newsweek.

Автор показал кошку-маму с ее выводком. На первый взгляд все малыши выглядели конечно, но когда мужчина взял в руки одного из полосатых котят, зрители увидели несколько невероятное.

Животное имело обычные четыре лапы, два уха и хвост, но его голова была поделена между двумя носами, двумя ротами и четырьмя глазами.

«Моя кошка родила котенка с двумя лицами», — подписал ролик автор.

Котенок с двумя лицами / © Фото из открытых источников

Он также отметил в комментарии, что даже ветеринары были в шоке: «По словам врачей, они раньше не видели ничего подобного».

Что такое «кот Януса»

Такая аномалия известна как дипрозоп (черепно-лицевое дублирование). Животных с этим пороком называют «котами Януса» — в честь римского бога Януса, изображавшегося с двумя лицами, смотрящими в разные стороны. Это происходит, когда лицо расширяется и отчасти дублируется еще в утробе матери.

Видео набрало более 4,4 миллиона предпочтений. Пользователи в комментариях выражали соболезнования и восхищение. Кто-то даже вспомнил известное стихотворение «Двуглавый теленок» Лауры Гилпин, описывающий красоту последних минут жизни существа, не имеющего шансов на выживание.

«Сегодня вечером он жив… И когда он смотрит в небо, там вдвое больше звезд, чем обычно», — цитировали пользователи строки поэзии.

Некоторые комментаторы надеялись на чудо: «Это просто мутация. Он выживет, ему просто нужна помощь с кормлением». Другие же были более реалистичны, отмечая, что такие котята редко живут дольше одного дня.

Какой вердикт врачей

К сожалению, прогнозы скептиков оказались правдивыми. Владелец животного сообщил, что обратился к специалистам.

«Я уже связался с ветеринаром, надеюсь, что-то можно сделать», — писал он сначала.

Однако позже Абдулрауф Муса рассказал журналистам, что врач посоветовал эвтаназию (усыпление), поскольку состояние котенка было несовместимо с жизнью. В то же время он успокоил подписчиков, что мама-кошка и другие котята чувствуют себя хорошо.

Большинство котов Януса умирают вскоре после рождения из-за сложностей с питанием или внутренних дефектов. Однако история знает уникальные исключения.

Самый известный кот Януса по имени Фрэнк и Луи прожил рекордные 15 лет и 87 дней. У него был один мозг, но два лица, причем только один рот был функциональным для еды. Благодаря любви и уходу за своей владелицей, ветеринарной медсестрой, он попал в Книгу рекордов Гиннеса и умер от старости в 2014 году.

