Кошка с двумя носами озадачила ветеринаров: как она выглядит (фото)

В Великобритании нашли бездомную кошку с двумя носами.

Об этом пишет BBC.

Пушистую назвали Нэнни Макфи в честь вымышленного персонажа с носом характерной формы.

Благотворительная организация по усыновлению Cats Protection назвала ее "единственной в своем роде", отметив, что два носа у кошки – это настоящая редкость.

Кошка с двумя носами / Фото: BBC

Ветеринар Фиона Брокбанк сказала: "Кошка с двумя носами первая для нас. Это настоящая редкость, и, к счастью, это не доставляет ей никаких проблем. Другие врожденные пороки развития в этой области у кошки, такие как заячья губа и волчья пасть, не есть редкостью и могут быть унаследованы или возникнуть в результате развития в матке. Как и все наши кошки, Макфи перед переездом стерилизуют, поэтому любые опасения относительно наследственных проблем исчезнут, поскольку котят у нее не будет".

Кошка с двумя носами / Фото: BBC

Сначала считалось, что у четырехлетнего животного один большой нос, но осмотр у ветеринара обнаружил уникальную черту лица.

Черно-белую кошку отвезли в Центр усыновления Уоррингтона, чтобы найти новый дом после того, как предыдущие владельцы больше не могли заботиться о нем из-за плохого здоровья и финансовых обстоятельств.

Кошка с двумя носами / Фото: standard.co.uk

Нэнни Макфи, которую сотрудники центра называют "нежной", теперь хочет поселиться в доме с любящей семьей.

Менеджер центра Линдси Керр сказала: "Мы все влюбились в нашу единственную своего рода кошку. Мы не можем прекратить смотреть на ее два носа! Она зарекомендовала себя как нежная женщина, обожающая суету и объятия, и мы надеемся, что ее вновь обретенная слава будет означать, что у нее нет недостатка в потенциальных усыновителях. Она действительно заслуживает домов, где она сможет поселиться и стать центром любящей семьи".

Напомним, медведь посетил барбекю, съел все мясо и выпил колу. Он испортил посиделки хозяев дома.

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