Кошка спасла больную диабетом хозяйку от комы

Домашняя любимица часто прикладывает свой нос в рот женщины, будто проверяет, дышит ли она.

В Ливерпуле кошка Уиллоу спасла больную диабетом хозяйку от комы и вошла в финалистов National Cat Awards.

Об этом пишет Sky News.

Издание сообщает, что 51-летняя Аманда Джеймсон упала в обморок, как легла спать с опасно низким уровнем сахара в крови. Кошка укусила за ногу мужчину Аманды Рэя Шервуда, уснувшего перед телевизором, и ходила вокруг, чтобы его разбудить. Когда Рей пробудился, кошка повела его вверх, где он увидел, что Аманда не отвечает, и вызвал скорую помощь.

"Это было очень нехарактерно для нее. Она бежала между мной и лестницей, глядя на меня. Я пошел за ней по лестнице, а она продолжала смотреть на меня, чтобы убедиться, что я приду. Когда я зашел в спальню, Виллоу прыгнула на кровать , и я увидел, что Аманда не отвечает", – вспомнил британец.

Владелица кошки рассказывает, что когда она вернулась домой из больницы, Уиллоу стала очень присматривать за ней. Домашняя любимица часто прикладывает свой нос в рот женщины, словно проверяет, дышит ли.

Напомним, ученые выяснили, почему коты реагируют на звук "пспспс".

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