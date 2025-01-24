Кошка трижды за сутки оказалась в Новой Зеландии и Австралии из-за ошибки: что произошло (фото)

Кошка породы мейн-кун по кличке Миттенс стала случайной пассажиркой нескольких рейсов. Правда, животное не проникло на самолет, как это незаметно сделала женщина в Сербии, ее клетку случайно оставили в грузовом отсеке судна.

Из-за ошибки пушистая совершила три перелета между Новой Зеландией и Австралией всего за 24 часа, сообщает Mirror.

Восьмилетняя кошка должна была только полететь из Крайстчерча в Мельбурн со своей семьей, переезжавшей домой 13 января. Владелица Марго Нис ждала в австралийском аэропорту, когда Миттенс выгрузят из самолета, но кошка так и не появилась. Прошло три часа, но четырехлапой не было видно.

После того, как самолет отправился в обратный путь, который может занять до семи с половиной часов, наземный персонал сообщил Марго, что Миттенс оказалась не в той стране. "Я спросила: "Как это могло произойти? Боже мой", — вспомнила она.

Чтобы обеспечить благополучие Миттенс во время неожиданного путешествия, пилот Air New Zealand получил сообщение о кошачьем безбилетнике в середине полета и немедленно включил обогрев грузового отсека. Инцидент произошел из-за того, что колесное кресло заслонило клетку кошки и грузчик ее просто не увидел.

Кошка Миттенс / Фото: AP

Несмотря на то, что семья Нис была огорчена временной потерей пушистого друга, не говоря уже о том, что Миттенс похудела на несколько килограммов из-за этого испытания, семья в конце концов воссоединилась с любимицей, когда компания по перевозке домашних животных организовала финальную поездку в один конец в Мельбурн. Теперь, несмотря на потерю веса, Миттенс жива и здорова, а Марго почувствовала облегчение и сказала: "Это было не самое лучшее начало нашей новой жизни в Мельбурне. Она просто бросилась мне на руки, прижалась ко мне и обняла меня так сильно, как никогда в жизни. Это было такое облегчение".

Кошка сутки путешествовала в самолете / Фото: AP

Авиакомпания Air New Zealand пообещала покрыть все расходы, связанные с происшествием Миттенс, и извинилась за нанесенные хлопоты. Представитель авиакомпании сказал: "Мы будем тесно сотрудничать с нашим наземным диспетчером в Мельбурне, чтобы гарантировать, что это не повторится".

После инцидента Миттенс, которая раньше была не слишком кроткой, стала "самой ласковой кошкой".

Марго и Миттенс / Фото: AP

Напомним, пес принес домой взрывчатку, чтобы поиграть с четырехлетним мальчиком. Собака частенько забирала домой найденные круглые предметы.

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